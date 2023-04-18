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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sümeyra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SÜMEYRA ADININ ANLAMI NEDİR?

Sümeyra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sümeyra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sümeyra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SÜMEYRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sümeyra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Rüzgarın kaldırdığı toz. Meyve çağlası. Kıvrılmış yaprak.

SÜMEYRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sümeyra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sümeyra adını koymak caizdir.

SÜMEYRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sümeyra ismini kullanan 31.951 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sümeyra ismini kullanan 5.152 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sümeyra ismini kullanan 2.011 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sümeyra ismini kullanan 1.278 kişi bulunmaktadır.

SÜMEYRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sümeyra ismine sahip kişiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk