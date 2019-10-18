18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin, Çet'in katil zanlıları olarak yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın konuşma içerikleri için bilirkişiden istediği dudak okuma raporu dava dosyasına sunuldu.
Aksu ve Akand'ın konuşmalarının çözümlenemediği belirtilen raporda, sanıkların konuşmaları esnasında tedirgin oldukları ve sık sık kameraya baktıkları belirtildi.
Raporda, "Konuyla ilgili adı geçen iki şüphelinin 29 Mayıs'ta saat 04.08.10'dan itibaren asansör önünde yapmış oldukları konuşmadaki jest, mimik, dudak hareketleri ve beden dilleri incelendiğinde sonradan gelen şüphelinin beden dilinin rahat ve sakin olduğu, telefonla ilgilendiği ve diğer şüpheliye başını iki yana sallayarak olumsuz/onaylamadığını gösteren bir şeyler ifade etmeye çalıştığını ve iki defa hasarlı olarak görülen sağ el orta parmağı gösterdiğini, pembe tişörtlü şüphelinin ise daha sık olmak kaydıyla her ikisinin de kameraya baktığı gözlenmiştir." tespiti yer aldı.
Sanıklardan birinin alkollü olduğu ve sakalı ve bıyığının dudaklarını kapattığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Pembe tişörtlü şüphelinin jest, mimik, dudak hareketleri ve beden dili incelendiğinde diğerine göre daha tedirgin ve gergin olduğu ve bu duygusal durumuyla ilgili bağlantılı sözel ifadeler (Bana mı diyorsun/söylüyorum? Yeter) sergilediği görülmüş ama konuşmanın daha detaylı içeriği incelendiğinde şüphelinin alkollü olmasına bağlı olarak dudaklarının ince motor becerilerindeki koordinasyon bozukluğu, sakal ve bıyık kullanması ve bunların dudakları kapatacak şekilde uzun olması, konuşmadaki dudak hareketleri sırasında ağız açıklığının dar olması nedeniyle ilgili fonemlerin ayırt edilememesi ve dudağın ışığının pozisyona bağlı gölgelenmesi, kamera çekiminin yüz ve dudakları net göstermemesi nedeniyle görsel olarak görüşmenin içeriği net tespit edilememektedir."
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR
Çet'in ölümünün ardından Aksu ve Akand tutuklanmış, haklarında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Sanıkların "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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