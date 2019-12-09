Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde 9 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 ARALIK 2019

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:15:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:20:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.