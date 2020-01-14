Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bağcılar ve Kartal ilçelerinde 14 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 OCAK 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Kayışdağı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-14 09:31:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-14 09:09:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.