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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk'tan acı haber | Son dakika haberleri

        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk'tan acı haber

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk Melle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:36
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          Adana'dan Karacabey'e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, Hotanlı Mahallesi'nde kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

        • 2

          Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı.

        • 3

          112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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