Şükrü Özyıldız: Her şey yolunda
Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Bebek'te yürüyüş yapan Şükrü Özyıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özyıldız, "Bizde her şey yolunda" şeklinde konuştu
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan çift, muhabirlerle kısa süre sohbet etti.
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Şükrü Özyıldız, gazetecilere, "Arkadaşlar sürekli görüşüyoruz zaten. Yeni bir şey yok. Bizde her şey yolunda" açıklamasını yaptı.
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Şükrü Özyıldız, ardından, "Bir tane işim yeni bitti, biliyosunuz. Şu an yenisinin hazırlığındayım. Biraz dinlenmeye çalışıyorum" dedi. İkili, ardından yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.
Fotoğraflar: HT Magazin
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