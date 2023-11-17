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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız: Her şey yolunda - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız: Her şey yolunda

        Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Bebek'te yürüyüş yapan Şükrü Özyıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özyıldız, "Bizde her şey yolunda" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:22 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:22
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan çift, muhabirlerle kısa süre sohbet etti.

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          Şükrü Özyıldız, gazetecilere, "Arkadaşlar sürekli görüşüyoruz zaten. Yeni bir şey yok. Bizde her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

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          Şükrü Özyıldız, ardından, "Bir tane işim yeni bitti, biliyosunuz. Şu an yenisinin hazırlığındayım. Biraz dinlenmeye çalışıyorum" dedi. İkili, ardından yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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