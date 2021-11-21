Sudan'da yönetim krizi sona erdi

AA

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşmaya imza attı.

Törende Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde Burhan, Hamduk'u eski görevine iade etmişti.

25 EKİM ASKERİ MÜDAHALESİ

Darbeyle iktidara geldiği Sudan'ı 30 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonucu devrilmesi sonrasında askerler ve sivillerin ortaklığında Egemenlik Konseyi çatısı altında 2023'te seçimlerle sonlanacak bir geçiş dönemi başlamıştı.

Asker ve sivillerin sırasıyla dönüşümlü liderlik yapacağı sistemde asker, iktidarın sivillere geçmesi beklenen dönemde 25 Ekim sabahı yönetime el koymuştu.

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarlarının ülke genelindeki protestoları sürüyor.

Kitlesel protestoları güvenlik güçlerinin şiddetle bastırmaya çalışması üzerine Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 40 kişi hayatını kaybetti.