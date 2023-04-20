AA

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, amaçlarının "(Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah) el-Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmak" olduğunu söyledi.

Dagalu, Katar merkezli AlJazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ilan edilen ateşkese bağlı olduklarını belirterek, "Karşı taraf, tüm ekipmanları ile bizi bombalıyor." dedi.

"GERÇEK BİR DEMOKRATİK GEÇİŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Amaçlarının ülkeyi fitne ve sorunlardan kurtarmak olduğunu ifade eden Dagalu, "Gerçek bir demokratik geçiş için çağrıda bulunuyoruz. Burhan da bunun gerçekleşmesini engelleyen sorunların sebebidir. Askeri operasyonun amacı Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dagalu, uluslararası taraflarla gelişmeleri görüştüğünü belirterek, ilan edilen insani ateşkese bağlı olduklarını ancak karşı tarafın bunu istemediğini ileri sürdü.

HDK Komutanı Dagalu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ülkedeki gelişmelerle ilgili bir saat kadar konuştuğunu anlattı.

"BURHAN KARAR VERME YETKİSİNE SAHİP DEĞİL"

Ordu Komutanı Burhan'ın birtakım taraflarca kullanıldığını ve kendi başına karar verme yetkisine sahip olmadığını öne süren Dagalu, "Sudan'daki krizi çözmenin tek yolu Burhan'ı adalete teslim etmektir." dedi.

Dagalu, HDK'nin, Rus Wagner güçleri ile ilişkisi ve dışarıdan herhangi bir destek aldığına dair iddialarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bütün bunlar, Burhan'ın güvenilirliğimizi hedef alan propagandası kapsamına giriyor. Dışarıdan herhangi bir destek aldığımız doğru değil ve bunlar Burhan'dan gelen iddialar ve biz dışarıdan hiçbir destek istemedik."

ABD ASKER KONUŞLANDIRACAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirildi.

Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.

ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığının Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Pentagon, Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da ABD'nin Cibuti'ye asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.

SUDAN ORDU KOMUTANI ATEŞKES İSTİYOR

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudanlıların serbestçe hareket etmesini sağlayan ateşkes istediklerini bildirdi.

Burhan, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Her yere yayılan ve hayati tesisleri işgal eden Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ateşkesten bahsetmek mümkün değil. Şu anda tanık olduğumuz bu talihsiz olayların sebebi HDK'dir. Çatışmayı başlatan onlar. Güçlerimiz halen savunma durumundadır." dedi.

HDK'nin, hayati önem taşıyan tesisleri hedef alarak devlete karşı hareketlilik başlattığı ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığını savunan Burhan, çatışmaların yerleşim yerlerine sıçramasını istemediklerini, en belirgin çatışmaların başkentteki Hartum Havalimanı çevresinde yaşandığını ancak ülkenin kalan 18 eyaletinin ordunun kontrolünde olduğunu vurguladı.

"HER ÖNERİYE AÇIĞIZ"

Burhan, Sudan'ın işlerine karışmaya çalışan ülkeler hakkında bilgileri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Birçok ülke işleri yoluna koymak için bizimle iletişime geçti. Biz bir tarafın arabuluculuğunu diğerine tercih etmiyoruz. Durumun çözülmesine vesile olacak her öneriye açığız. Hiçbir üçüncü taraf bize destek sağlamadı ve dışarıdan desteğin karşı tarafa ulaşmasına da izin vermeyeceğiz."

"HDK, DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI"

HDK'nin vatandaşların oldukları yerleşim bölgelerine yayıldığını ve onlarla çatışarak vatandaşların acı çekmesine yol açmak istemediklerini aktaran Burhan, "HDK’nin bize karşı hamlesinin nedeni, askeri güçleri birleştirmeye çalışmamızdı. HDK, Sudan devletini ele geçirmeye ve çerçeve anlaşmayı kendi lehlerine çevirmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

İlan edilip uyulmayan ateşkes ile ilgili olarak Burhan, "HDK, insanları yollarda durduruyor ve özgürlükleri kısıtlıyor. Hastaneleri ele geçiriyorlar. Sudanlıların serbestçe hareket etmesini sağlayan bir ateşkes istiyoruz." diye konuştu.

"İÇ SAVAŞ ÇIKMAYACAK"

Burhan, "Kanuna aykırı hareket eden ve isyancı oldukları için HDK liderleriyle pazarlık yapmayacağız. HDK ile yeniden siyaset konuşulmasına yer yok. Sınırlı sayıda kişinin siyasi hırsları nedeniyle Sudan'da iç savaş çıkmayacak. HDK, çerçeve anlaşmanın imzalandığı Aralık 2022'den önceki mevzilerine dönmeden önce herhangi bir diyalog yok. (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) Dagalu'ya yönelik tedbirler doğru zamanda gelecek." değerlendirmesini yaptı.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

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