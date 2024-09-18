Suç makinesi kadın kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde temmuz ayında bir evden 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı. Toplamda 104 adet suç kaydı olduğu öğrenilen zanlılardan birinin kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.
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Kocaeli Çayırova'da 23 Temmuz'da bir evden toplamda 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
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Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen S.Y. ve N.Y. isimli kadınları bugün yaptıkları operasyon ile Kocaeli'de yakaladı.
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S.Y.'nin 40, N.Y.'nin ise 64 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Şüphelilerden birinin kucağında bebekle adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.