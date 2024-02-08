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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Şubat ayı kira artış oranı belirlendi! Şubat'ta iş yeri ve konutlara en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Kira artış oranı belirlendi! Şubat'ta iş yeri ve konutlara en fazla yüzde kaç zam yapılabilir?

        TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon 6.70 yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 oldu. Yıllık enflasyon yeni yıla hafif yükselişle başlarken, aylık enflasyon 5 ayın zirvesine çıktı. Bununla beraber, Şubat ayı kira artış oranları da belirlendi. İşte, Şubat 2024 iş yeri ve konutlarda kira artış oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:00
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        • 1

          TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranları TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE kesinleşti. Geçtiğimiz sene konut kiralarında artan fahiş fiyatı engellemek amacıyla konutlara yüzde 25 zam sınırlaması konmuştu. Yeni açıklanan enflasyon oranları ile hem konut hem de iş yerlerine uygulanabilecek taban zam sınırı da belirlendi. İşte, Şubat ayı kira artış oranı...

        • 2

          ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI?

          TÜİK'in, Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Şubat kira zammı da belirlendi. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 olarak belirlendi.

        • 3

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

          Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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