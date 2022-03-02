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Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te! TÜİK Şubat ayı (TEFE-TÜFE) enflasyon beklentisi kaç?

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı (TEFE-TÜFE) enflasyon beklentisi

Vatandaşlar ve ekonomi piyasaları tarafından ilgiyle takip edilen Şubat ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. İşte TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi ile ilgili merak edilenler...

02.03.2022 - 12:56 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları Mart ayı başladığından beri en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bilindiği gibi her ayın enflasyon rakamı bir sonraki ayın ilk haftasında TÜİK tarafından duyuruluyor. İşte piyasaların Şubat ayı enflasyon beklentisi ve Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler... 

  • ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarının 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. 

  • Enflasyon rakamları 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşmişti.

    TÜİK ENFLASYON SEPETİNİ DEĞİŞTİRDİ!

  • ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

    Bloonberg HT'de yer alan habere göre, Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon anketinde piyasaların enflasyon beklentisi belli oldu. Haberde yer alan bilgiye göre Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,7; yıllık ise 52,85 seviyesinde artması yönünde oluştu.

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