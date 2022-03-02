Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları Mart ayı başladığından beri en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bilindiği gibi her ayın enflasyon rakamı bir sonraki ayın ilk haftasında TÜİK tarafından duyuruluyor. İşte piyasaların Şubat ayı enflasyon beklentisi ve Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...