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        Suavi protesto edildi

        Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alan müzisyen Suavi, terörist taziyesine gittiği gerekçesiyle Beykoz'da konser sırasında protesto edildi. Yaşananların ardından Suavi'den açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 20.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:15
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          Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Dünya Beykozlular Günü'nde' Beykoz etkinlik alanında şarkıcı Suavi sahne aldı.

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          Suavi sahnede şarkılarını söylediği sırada geçmişte terörist taziyesine gittiği gerekçesi ve terörün siyasi temsilcilerine destek verdiği gerekçesiyle seyircilerin içindeki bir grup kişi bozkurt işareti yaparak, "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto etti.

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          Sahneye doğru sloganlarla yönelen kişileri alanda bulunan polis ekipleri zorlukla durdurdu.

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          Konser alanında yaşanılan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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          Suavi, konser sonrasında şu açıklamayı yaptı: Merhaba; Anadolu’da çok güzel bir söz vardır dostlar. 'İt ürür kervan yürür' derler. Dün gece Beykoz’da durum tam da buydu. Biz; Beykoz halkıyla çok keyifli bir gece yaşadık. Teşekkürler.

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          HALUK LEVENT'TEN DESTEK

          Yaşananların ardından Haluk Levent, Suavi'ye destek verdi. Levent, "Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" dedi.

          Haluk Levent şu mesajı yayımladı: Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasını yazmıştım. UEFA ya lanet okumuştum. Fikirler ayrı olabilir demiştim.
          “Merih Demiral depremde bu halk için çok çalıştı” demiştim, bayağı linç yemiştim. Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun.

          Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi.

          Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hâlâ konuşuluyor.

          Her 7 kişiden 1 inin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi. Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var.
          Şimdi diyeceksiniz ki; "Yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu." Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım.

          Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem.

          İyi ki varsın Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak.

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