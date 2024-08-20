Suavi protesto edildi

HALUK LEVENT'TEN DESTEK

Yaşananların ardından Haluk Levent, Suavi'ye destek verdi. Levent, "Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" dedi.



Haluk Levent şu mesajı yayımladı: Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasını yazmıştım. UEFA ya lanet okumuştum. Fikirler ayrı olabilir demiştim.

“Merih Demiral depremde bu halk için çok çalıştı” demiştim, bayağı linç yemiştim. Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun.



Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi.



Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hâlâ konuşuluyor.



Her 7 kişiden 1 inin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi. Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var.

Şimdi diyeceksiniz ki; "Yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu." Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım.



Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem.



İyi ki varsın Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak.