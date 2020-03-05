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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz, 88 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gün Yalaz'ın cenazesi, Zincirlikuyu camisinde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan 'Karaoğlan'ın yazarı olan Suat Yalaz; 'Son Osmanlı Yandım Ali', 'Altay’dan Gelen Yiğit / Karaoğlan', 'Bizanslı Zorba', 'Karaoğlan Yeşil Ejder', 'Şeytan Kafesi', 'Karaoğlan Şeyh'in Kızı' gibi pek çok eserin yönetmen ve yapımcılığını yaptığı senaryolara imza attı.

Cenazeye; Altan Biçen, Aslan Şükür, Necati Derya, Özgür Ateş, Kudret Sabancı, Ersin Burak, Ömer Muz, Mahmut Turan, Savaş Okutan, Necati Derya gibi tanınmış simalar katıldı.

"TÜRKİYE KENDİSİNE YETMEDİ"

Oğlu Kaan Yalaz, "Babam yaptığı işi çok seviyordu" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Yaptığı işten daha fazlasını yapmayı severdi yetinmezdi. Onun için sinema filmleri yaptı. Türkiye kendisine yetmedi. Paris'e gitti. Babam, Fransa'da bir yayın evi ile anlaştı. Onlar da 'Karaoğlan'ı Fransızca konuşan ülkelerde Kanada, dahil oralarda yayınlandı.

"BEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Büyük şeyler yaptı büyük sanatçımızdı. Ben çok üzgünüm böyle bir babayı kaybettiğim için. Çok gurur duyuyorum. Kendisinden bahsedildiği zaman gurur duyardı.