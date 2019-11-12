Ilısu Barajı'nda yakında enerji üretimine geçileceğini dile getiren Durmuş, "Barajımız başarıyla tamamlandı ve su seviyesi 50 metreyi aştı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. 6 türbinden bin 200 megavatlık enerji üretimi yapılacak. Bu sayede enerji açığımız azalacak." dedi.