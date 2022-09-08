Su Toplaması Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak ve Eldeki Su Toplamasına Ne İyi Gelir?

Bu içeriğimizde su toplaması neden olur, nasıl geçer? Ayak ve eldeki su toplamasına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte su toplaması ile ilgili tüm merak edilenler…

Su Toplaması Neden Olur?

Su toplaması genel olarak rahatsız edici bir durumdur. Çeşitli nedenlerle elde ve ayakta su toplaması oluşabilmektedir. Peki su toplaması neden olur. Genel olarak derinin tahrişi su toplaması anlamına gelmektedir. Ellerde ve ayaklarda oluşabilen su toplaması bölgede sürtünme ve tahriş olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ayağın bir yere sürtmesi sonucunda oluşan derideki deformeler su toplamasının oluşmasına yol açabilir. Deride oluşan su toplaması bölgede deri incelmesine neden olacağından kişiyi rahatsız eder. Su toplaması bazen acı verir bazen de kaşıntı yapar. Diğer yandan su toplaması sıvı birikimi sonucunda oluşan bir olaydır. Deri altında biriken sıvının toplanmasıyla da oluşabilir. Bazen su toplaması iltihaplı da olabilir. O yüzde dikkatli olmak gerekmektedir.

Su Toplaması Nasıl Geçer?

Herhangi bir bölgede oluşan su toplaması genel olarak rahatsızlık vereceğinden herkes bu kabarcıklardan kurtulmak ister. Dolayısıyla su toplaması nasıl geçer? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Eğer su toplaması büyükse ve gittikçe de büyüyorsa mutlaka içi boşaltılmalıdır. Su toplayan yerler mikrop kapabileceğinden kullanılacak iğnenin mutlaka steril olması gerekir. Bu şekilde su toplayan bölgeden sıvı boşaltıldığında kişi rahatlayacak acı ve ağrı azalacaktır.

Bazen güneş yanıkları yüzünden de ciltte su toplaması oluşabilir. Bunlar çok daha ciddidir ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kendiniz müdahale etmek yerine bir hastaneye gitmeniz daha doğru olacaktır. Genel olarak su toplayan yerlerde enfeksiyon oluşma riski çok daha büyük olduğundan bölgenin temiz tutulması çok önemlidir. Ayak bölgesindeki su toplayan yere müdahale edildiğinden sonra mutlaka dinlenmelisiniz. Su dolu kabarcık boşaltıldıktan sonra bölge hızla iyileşir. Örneğin ayakkabı vurması sonucunda su toplaması olduğuysa o ayakkabıları giymemelisiniz. Su toplayan yer iyileşene kadar sürtünmenin azaltılması için bölgenin üzeri de örtülmemelidir.

Su Toplaması Patlatılır mı?

Su toplaması çok rahatsız edici bir durum olduğundan su toplaması patlatılır mı? Diye merak edilmektedir. Ancak kendi kendinize su toplayan yeri patlatmak bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Eğer patlatırken kullanacağınız iğne steril ise bir sorun olmayabilir. Fakat steril olmayan iğneyle yapılan işlem bölgenin enfeksiyon kapmasına yol açabilir. Ciltte neden su topladığı da mutlaka bilinmelidir. Örneğin güneş yanığı yüzünden su topladıysa kesinlikle evde müdahale edilmemelidir. Ya da virütik bir su toplama olduğunda patlatılırsa virüs başka yerlere de dağılabilir. Genel olarak su toplayan yeri uzman bir doktorun görmesi daha faydalı olacaktır. Risk almak hayati tehlikenin bile oluşmasına yol açabilir.

Su Toplaması Patlarsa Ne Olur?

Ciltte su toplayan yerler bazen kendiliğinden patlayabilir. Peki su toplaması patlarsa ne olur? Öncelikle kendiliğinden bunun oluşması bölgedeki ağrı ve acıyı gidereceği için faydalı olabilir. Ayrıca su toplaması patladığında iyileşme de hızlanmaya başlar. Ancak su toplayan yer patladığında enfeksiyona açık olacağından bölgenin temiz tutulması çok önemlidir.

Ayak Su Toplamasına Ne İyi Gelir?

Ayak su toplamasına ne iyi gelir? Diye merak edenlere su toplayan yerin yumuşak tutulması için vazelin sürülebileceğini söyleyebiliriz.

El Su Toplamasına Ne İyi Gelir?

El su toplamasına ne iyi gelir? Diye soranlara su toplayan yere vazelin sürüp gazlı bezle kapatabileceklerini söyleyebiliriz.