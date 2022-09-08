Saçtaki Kepek Neden Olur, Nasıl Geçer? Saç Kepeğine Ne İyi Gelir?

Bunların bazıları oldukça kolay ve evde uygulanabilen yöntemlerdir. Bazen de bir dermatologdan destek almak gerekebilir. Çünkü bazen kepek sorununun çözülmesi problemin tamamen çözülmesini sağlamaz. Saç derisindeki ölü derinin de temizlenmesi ve saçın tamamen arındırılması gerekir. Bunun için özel dermatolojik ilaçlar bulunur. Doktor önerisi kapsamında bunları kullanabilirsiniz. Kepek bazen hızlı bir şekilde kendiliğinde artar bazen de azalır. Çünkü gündelik yaşamın stresi, beslenme koşulları, hava kirliliği, aşırı soğuk hava ve sıcak bile kepek miktarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir.

Bunun yanında kullanılan şampuanlar, saçların yıkanma sıklığı ve su kalitesi de kepek oluşumunu etkileyebilir. Kepeğe karşı olan şampuanları tercih edip, ılık suyla saçlarınızı haftada 2 ya da 3 defa yıkamayı deneyebilirsiniz. Saçların sık sık şampuanla yıkanması ve soğuk su kullanılması da kepek oluşumunu olumsuz etkiler. Kepek saç diplerinin fazla kuruması sonucunda oluştuğundan genel cilt kuruluğunun ortadan kaldırılması da kepeği azaltacaktır. Saç dibindeki gözeneklerin açılması ve doğal nemiyle kalması kepeği saçlarınızdan uzaklaştıracaktır. Bu içeriğimizde saçtaki kepek neden olur, nasıl geçer? Saç kepeğine ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte saçtaki kepek ile ilgili tüm merak edilenler…

Saçta Kepek Neden Olur?

Kepek görüntüsü ve kaşıntısıyla kimsenin saçında istemediği bir deri problemidir. Peki saçta kepek neden olur? Genellikle kepek kişinin cilt tipi, saçını yıkama sıklığı, kullandığı şampuan, yaşadığı yerdeki havanın kuru olması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle saç derisinin nemsiz kalması ve kuruması kepeğe neden olmaktadır. Saçların yıkanma sıklığının az ya da çok olması da kepeğin oluşumunu tetikler. Kullanılan şampuanların içlerinde bulunan kimyasallar saç derisinin doğal yapısını bozar ve bu da yine kepeğe neden olur. Kişide mineral ve vitamin eksikliği, stres altında kalmaz ve genetik cilt rahatsızlıklarının bulunması da kepeği tetikler.

Saçtaki Kepek Nasıl Geçer?

Herkes saçındaki kepekten hemen ve kolay bir şekilde kurtulmak için. Bu yüzden saçtaki kepek nasıl geçer? Diye sorarlar. Kepekten kurtulmanın en kolay yolu kepe önleyici şampuanlar kullanmaktadır. Ayrıca saçlar haftada 2 ya da 3 kere yıkanmalı. Yıkama esnasında soğuk ya da sıcak su kullanılmamalıdır. Diğer yandan saç diplerinin doğal nemine kavuşması için elma sirkeli su, hindistancevizi yağı, papatya suyu gibi doğal yöntemlerden de destek alınabilir.

Saç Kepeğine Ne İyi Gelir?

Saç kepeğine ne iyi gelir sorusu? Çok fazla kişi tarafından sorulur. Öncelikle amaç saçların kepekten arındırılması olduğundan evinizde doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Örneğin elma sirkeli suyu durulama suyunuzda kullanabilirsiniz, karbonatlı su da benzer bir işleve sahiptir kullanılabilir.

Saç Kepeği Nasıl Önlenir?

Saçlarda kepeğin temizlenmesinin ardından önemli olan tekrar oluşumunun önlenmesidir. Çünkü kepek genellikle tekrar etme eğilimi gösterir. Peki saç kepeği nasıl önlenir? Öncelikle saçınız için daha doğal şampuanları tercih edin ve saç yıkama sıklığınız haftada 2 ya da 3 olsun. Kimyasallardan saçlarınızı uzak tutun. Saçınızın doğal nemini kaybetmemesi ve yeniden kepek oluşmaması için evde hazırlayabileceğiniz maskeleri en azından 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Saçınızı çok soğuk ya da sıcak suyla yıkamayın.

Saç Kepeği En Hızlı Nasıl Geçer?

Saç kepeği en hızlı nasıl geçer? Sorusunun en basit yanıtı kepek önleyici şampuan kullanmaktır.