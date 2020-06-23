Başta Keban olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlar, sudan elektrik üretiminin motor gücünü oluşturuyor. Bu barajlara, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında daha fazla su gelmişti. Toplam, 84 milyar 339 milyon metreküp…
2019’da en ucuz kaynak olan sudan rekor düzeyde elektrik üretildi. İthal ve daha pahalı bir kaynak olan doğal gazın payı geriletildi.
Ancak, bu yıl söz konusu barajlara gelen su miktarı ciddi biçimde azaldı. Karşılaştırmalı olarak bakalım. 2019 yılı nisan ayında barajlara 15 milyar 752 milyon metreküp su geldi. Bu yıl nisan ayında 10 milyar 895 milyon metreküp su birikti.
Geçen yıl mayısta elektrik üreten ana havza barajlarda, 17 milyar 248 milyon metreküp su toplandı. Bu yıl 7 milyar metreküp düşüş yaşandı ve yalnızca 10 milyar metreküp su geldi.
2019 yılında, haziran ayının ilk yarısında barajlara, 4 milyar 432 milyon metreküp, bu yıl aynı dönemde 2 milyar 577 milyon metreküp su geldi. 2 milyar metreküp daha az su birikti.
Peki, 1 Ocak-15 Haziran döneminde gelen su miktarı ne? Geçen yıl söz konusu dönemde 59 milyar 772 milyon metreküp, bu yıl 42 milyar 497 milyon metreküp su geldi. 17 milyar metreküplük düşüş yaşandı.
Sudan elektrik üretiminde durum ne? Enerji yönetimi, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık veriyor. Yılın ilk yarısında suyun toplam üretim içindeki payı yüzde 30-40 düzeyinde seyretti. Daha sonra bir miktar frene basıldı. Halen, barajlı ve akarsu tipi elektrik üreten tesislerin toplam içindeki payı yüzde 25-30 aralığında bulunuyor.
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