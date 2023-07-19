Su borusu tamirine giderken akıntıya kapıldı

Su borusu tamirine giderken akıntıya kapılıp, kayboldu
Kastamonu'da, bozulan su şebekesini tamir amacıyla boruların bulunduğu alana geçmek için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na giren Mehmet Bal, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Mehmet Bal (65), arızalanan su şebekesi hattını tamir etmek için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na gitti.
Su borularının bulunduğu alana geçmek için iki arkadaşıyla Devrekani Çayı'na giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu. Bal'ın arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
Ankara'dan bölgeye sevk edilen dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.