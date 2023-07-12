Stres saç dökülmesine neden olabilir mi?

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Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, sağlıklı bir kişinin her gün yaklaşık 50 ila 100 saç teli dökülüyor. Ancak bundan daha fazla saç telini kaybetmek, telogen effluvium veya aşırı saç dökülmesi adı verilen bir durumun işareti olabilir.

STRES SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLİYOR

The New York Times'ta yer alan habere göre, Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi'nde saç dökülmesini tedavi eden bir dermatolog olan Dr. Antonella Tosti, telogen effluvium'un kesinlikle stres tarafından tetiklenebileceğini söyledi.

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar telojen effluvium'un ne kadar yaygın olduğunu tam olarak bilmiyor; çünkü birçok kişiye teşhis konulmuyor. Ancak New York'taki Mount Sinai'de dermatolog olan Dr. Angela Lamb, hamilelikle ilgili değişikliklerle tetiklenebildiği için kadınların bunu yaşama olasılığının erkeklerden daha yüksek olabileceğini ve aşırı saç dökülmesinin, saç hacminin üçte biri kadar kaybı içerebileceğini ancak bu durumun genellikle geçici olduğunu söyledi.

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COVID-19 DA SAÇ DÖKTÜ

Dr. Lamb, insanların genellikle büyük bir ameliyat, kronik veya kısa süreli bir hastalık (özellikle ateş varsa), hamilelik veya ailede bir ölüm gibi stresli bir olaydan sonraki altı hafta ile üç ay arasında telojen effluvium geliştirdiğini söyledi ve temel olarak, sistemde strese veya şoka neden olan herhangi bir şeyin bunu tetikleyebileceğini kaydetti.

Dr. Lamb, stresin vücuttaki kortizol seviyelerini artırdığını ve bunun da saç büyümesini bozduğu gösterilen bir hormon olduğunu söyledi.

Araştırmalar, bu tür saç dökülmesinin insanlar Covid-19'dan kurtulduktan sonra da ortaya çıkabileceğini gösterdi. 2022 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar Brezilya'da son üç ay içinde Covid'den iyileşmiş yaklaşık 6 bin kişiyle yaptıkları ankette, yanıt verenlerin neredeyse yarısının saç dökülmesi yaşadığını gözler önüne serdi.

Dr. Lamb, "Saçlarınız iyi durumdaysa ve Covid geçirdikten 6-10-12 hafta sonra duşta bir ton saç kaybettiyseniz, bu telojen effluvium'dur" dedi.

İŞ VE İLİŞKİ STRESİ DE SAÇ KAYBINA YOL AÇAR

Dr. Tosti, telojen effluvium'un iş veya ilişki stresi gibi kronik günlük strese yanıt olarak da gelişebileceğini söyledi.

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Dr. Tosti, stresin ayrıca bağışıklık sisteminin saç foliküllerine saldırdığı ve yok ettiği bir hastalık olan alopesi areata ve kafa derisinde yara izi ve saç dökülmesine neden olabilen nadir bir enflamatuar durum olan liken planopilaris gibi saç dökülmesine yol açan diğer durumlara da neden olabileceğini veya kötüleştirebileceğini söyledi. Ancak Dr. Lamb, stresi bu iki duruma bağlayan kesin bir araştırma olmadığını belirtti.

NE YAPILABİLİR?

Saçlar stres nedeniyle dökülüyorsa Dr. Lamb, saç büyümesinde rol oynayan D vitamini ve telogen effluvium hastalarının bazılarında eksik olduğu gösterilen B12 vitamini içeren günlük bir multivitamin alınmasını önerdi.

Vitaminlerin özellikle büyük bir ameliyattan çıkan kişiler için önemli olabileceğini ifade eden Dr. Lamb, bu dönemde eksikliklerin daha yaygın olabileceğini söyledi.

Dr. Lamb, yüksek dozda biyotin içeren, saç dökülmesini tedavi etmek için özel olarak pazarlanan reçetesiz takviyeleri önermediğini ifade ederek, biotin takviyelerinin tiroid hormon testlerinin sonuçlarına müdahale ettiğinin gösterildiğini ve bazen akne alevlenmelerine neden olabileceğini kaydetti.

Dr. Tosti, saç büyümesini hızlandırmak isteyenler için reçetesiz satılan topikal ürünler kullabileceğini söyledi.

Dr. Lamb, bu tedavilerin saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak çoğu zaman stres kaynaklı saç dökülmesi olduğunu ve saçların kendi kendine yeniden çıktığını da sözlerine ekledi.

Dr. Lamb, "Genellikle birkaç hafta, belki de birkaç ay boyunca bu dökülme aşamasından geçeceksiniz ve sonra yavaşlayacak. Bununla birlikte, üç veya dört ay sonra dökülme devam ederse, bir doktora görünmek gerekebilir" dedi.

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