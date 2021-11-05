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Stellantis ve Samsung SDI, iki şirketin Kuzey Amerika’da batarya hücreleri ve modüller için bir ortak girişim oluşturmak üzere mutabakat anlaşması yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta 2024 yılında devreye alınmak üzere LG Energy Solutions ile bir batarya tesisi anlaşmasına imza attığını duyuran Stellantis, bir diğer teknoloji şirketi Samsung SDI ile de ortak girişimini duyurdu. Buna göre, iki şirketin Kuzey Amerika’da batarya hücreleri ve modüller için bir ortak girişim oluşturacağı kaydedildi.

Samsung SDI ortaklığı ile hayata geçirilecek tesisin 2025 yılında devreye alınması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre, başlangıç olarak yıllık 23 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacak ve üretim kapasitesi gelecekte 40 gigawatt saate çıkabilecek.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Dünya çapında tanınmış ortaklarla çalışma stratejimiz, tam olarak müşterilerimizin talep ettiği gibi, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir araçlar tasarlamak ve inşa etmek için gereken hızı ve çevikliği destekliyor" şeklinde konuştu.

Samsung SDI Başkan ve CEO’su Young-hyun Jun ise, "Bataryaya yönelik ortak girişimle, Samsung SDI'ın batarya teknolojisinden, kaliteli ürünlerinden ve güvenlik önlemlerinden yararlanarak Kuzey Amerika elektrikli araç pazarındaki müşterilerin yüksek standartlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

30 MİLYAR EURO HARCAYACAK

2030 yılına kadar ABD’deki satışların yüzde 40’ının elektrikli araçlardan oluşması hedefleyen Stellantis, grup bünyesindeki markalara ait şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçlar dahil yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılmak üzere ABD, Kanada ve Meksika’daki Stellantis montaj tesislerine batarya tedarik edecek.

Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmelerine 30 milyar euronun üzerinde yatırım yapmayı planlarken, gelirlere kıyasla toplam sermaye harcaması ve Ar-Ge harcaması açısından sektörden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi hedefliyor.