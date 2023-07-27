Stellantis'in yeni platformu 700 km menzil sunacak

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Otomotiv grubu Stellantis, yeni nesil araçlarında yer vereceği platformu tanıttı. STLA Medium adı verilen araç platformunun, 700 km’nin üzerinde menzil, şarj süresi, performans, verimlilik, ulaşılabilirlik sunduğu kaydedildi.

STLA Medium'un, pazara sunulacak olan dört küresel BEV platformundan ilkini temsil ettiği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, STLA Medium, C ve D segmentlerinde çeşitli markaların binek otomobil, crossover ve SUV modellerini tek bir platformda toplama olanağı sağlayacak.

Platrformun, Avrupa’dan başlayarak, elektrikliye geçiş hedefini desteklemek için birkaç ayrı fabrikada kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

YILDA 2 MİLYON ADET ÜRETİLECEK

Stellantis'in, Avrupa’dan başlamak üzere dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium platformunda yılda 2 milyona kadar araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

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Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Bu, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılıma 30 milyar euro yatırım yaparak desteklediğimiz, temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümü için 2 yılı aşkın bir süredir uyguladığımız yenilikçi yaklaşımın ürünü" dedi.

STLA Medium platformu, “Performans Paketi”yle 700 km’nin üzerinde menzil değeri sunarken, “Standart Paket” WLTP normuna göre 500 km’nin üzerinde menzil sunuyor.

27 DAKİKADA ŞARJ OLACAK

98 kWsa enerji ile STLA Medium, 400 volt elektrik mimarisine sahip. Platform, uygulamaya bağlı olarak 100 km’de 14 kWsa tüketim değeri sunarken, dakikada 2.4 kWsa hız ile bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 27 dakikada şarj etmenin de mümkün olduğu kaydedildi.

Dünya genelinde satılacak STLA Medium platformuna sahip araçların güç aralığı ise 160 ile 285 kW arasında olacak. Ayrıca arkada ikinci bir elektromotor ile önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunulacak.

Gövde tipleri binek otomobil, crossover ve SUV tipi araçları içerecek. Platformların, nikel ve kobalt içermeyen ve katı hal piller dahil olmak üzere gelecekteki batarya tiplerine uyumlu olacak şekilde tasarlandığı da aktarıldı.