Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu!
A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayıran Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor.
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Alman basını, 60 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
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Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi.
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Son olarak Milli Takım'ı çalıştıran Alman teknik adam ile Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası yollar ayrılmış, yerine Vincenzo Montella getirilmişti.
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TÜRKİYE KARNESİ
Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı.
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Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi.
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Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü.