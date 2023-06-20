Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım

Stefan Kuntz: Haziran ayına kadar kontratım var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum" dedi

Giriş: 20.06.2023 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Stefan Kuntz: Haziran ayına kadar kontratım var
DHA / HABERTURK.COM

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4´üncü maçında Galler´i Umut Nayir ve Arda Güler´in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 9´a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Öncelikle benden yana bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum diyen Kuntz, "Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum. Biz bir tohum ettik. Letonya´ya karşı zor bir maç geçse de o duruma dayanabildik. Eksiklerimiz vardı. Oyunumuzu daha iyi yansıttık. Takım ruhunu fazlasıyla gösterdik. Bizim elde ettiğimiz gelişmeler bunlar" diye konuştu.

"SAMSUN´A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Samsun´a teşekkür ettiğini söyleyen Kuntz, "Bizler ne kadar zor durumda kaldıysak taraftarlar da zor durumda kaldı. İlerde de sevincimle ilgili düşünmem gerekiyor. Sevinip golün verilmemesi konusunda bekleyip sonra karar vermem gerekebilir. Taraftar oyunla bütünleşti. Oyuncularımız ikinci devre sakin olmalıydı. Taraftar da destek oldu. Oyunu heyecanlandırmadı. Bu da bize ekstra güç verdi. Taraftarlara inanılmaz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEDİK"

Gruptaki durumun mütevazı olması gerektirdiğini belirten Stefan Kuntz, "Devamlı çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şey elde etmedik. Burada tek bir oyuncuyu öne çıkarmak istemiyorum. Takım çok iyi oynadı. Takımın 10 kişi kalması Arda´yı oyuna almamızı sağladı. Attığı gol de çok güzeldi" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
1973 Petrol Krizi nedenleri, sonuçları
1973 Petrol Krizi nedenleri, sonuçları
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki herkesi dışarı çıkarttı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki herkesi dışarı çıkarttı
LGS taban puanları
LGS taban puanları
Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.