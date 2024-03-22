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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Steam geniş ekrandan çıkma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Steam geniş ekrandan çıkma nasıl yapılır?

        Steam, oyun dünyasında en popüler platformlardan biri olarak bilinir ve kullanıcılarına geniş bir oyun kütüphanesi sunar. Bilgisayarınıza yüklediğiniz Steam uygulamasının geniş ekran modundan çıkmak bazen sorun olabilir. Bu yazımızda, Steam'de geniş ekran modundan nasıl çıkılacağına dair adım adım bir rehber sunulacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:41
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        Steam geniş ekrandan çıkma nasıl yapılır?
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        Steam, oyun severler için vazgeçilmez bir platform haline gelmiştir. Kullanıcı dostu ara yüzü ve geniş oyun yelpazesi ile dikkat çeken Steam, web tarayıcıları haricinde bilgisayarlara yüklenebilen uygulaması üzerinden de erişebilirsiniz. Steam uygulamasının bir özelliği de geniş ekran modudur. Steam ara yüzüne farklı ve kullanıcı dostu bir formatta erişmenizi sağlayan geniş ekran modundan çıkmak, geniş ekran modunu ilk defa deneyimleyecek olanlar için sorun olabilir. Geniş ekran modundan çıkmak isteyen kullanıcılar için basit adımlar izlemek yeterlidir. Bu işlem, oyun deneyiminizi kesintiye uğratmadan diğer işlemlerinize devam etmenizi sağlar.

        Steam Geniş Ekran Modundan Çıkma

        Steam'de geniş ekran modundan çıkmanın birkaç yolu vardır. En yaygın yöntemler aşağıda sıralanmıştır:

        • Alt + Enter: Bu, çoğu Windows uygulamasında tam ekran modundan çıkmak için kullanılan evrensel bir kısa yoldur. Steam'de de işe yarar. Oyun oynarken bu tuş kombinasyonuna basarak tam ekran modundan çıkabilirsiniz.
        • Alt + Tab: Bu kısayol, Windows'ta aktif olan diğer uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu, oyununuzu kapatmadan diğer masaüstü uygulamalarına erişmek istediğinizde kullanışlıdır.
        • Steam Menü: Steam tam ekran modundayken ekranın sağ alt köşesinde bulunun ‘Steam Menü’ seçeneğine tıklıyoruz. Açılır menüden ayarlar sekmesini seçiyoruz. Karşımıza açılan ayarlar penceresinin sağ tarafındaki listeden ‘Görüntü’ seçeneğini seçiyoruz. Ekranımıza gelen görüntü ayarları menüsünden ‘Geniş Ekran Modu’ seçeneğinin altında ‘Pencereli seçeneğinin karşısındaki düğmeyi açık konuma getirerek Steam geniş ekran modundan çıkabilir ve pencereli moda geçiş sağlayabilirisiniz.

        Steam'in geniş ekran modu, özellikle büyük ekranlı monitörlerde oyun deneyimini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ancak, bazı kullanıcılar birden fazla işlemi aynı anda yapmayı tercih edebilir veya sadece masaüstü görünümüne daha aşina olabilirler. Bu durumda, geniş ekran modundan çıkmak ve oyun oynamaya veya diğer uygulamaları kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Steam, bu geçişi kolaylaştıracak seçenekler sunarak her türlü kullanıcı ihtiyacına yanıt veriyor. Geniş ekran modundan çıkmak, sadece oyun deneyiminizi kişiselleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışma alanınızı daha verimli kullanmanıza da olanak tanır.

        Ek olarak, Steam geniş ekran modundan çıkma işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Steam desteği ile iletişime geçmek veya Steam topluluk forumlarında benzer sorunları yaşayan diğer kullanıcıların çözümlerini araştırmak faydalı olabilir. Bu platformlar, geniş ekran modundan çıkma işlemi sırasında karşılaşılabilecek özel durumlar veya hatalar için çözüm yolları sunabilir. Unutmayın ki, herhangi bir ayar değişikliği yapmadan önce oyunlarınızın ve Steam hesabınızın güncel olduğundan emin olun. Bu, herhangi bir uyumsuzluk sorununu önlemeye yardımcı olur ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

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