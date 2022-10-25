Oyun geliştiricilerin dizaynı konusunda projeler yürüten Dora Özsoy yeni fiyat önerisi hakkında twitter hesabından yorumlarda bulundu. Şuan ki önerilen fiyatın Türkiye pazarına ne şekilde yansıyacağı henüz belli değil. Özsoy yapılan fiyat güncellemesi ile oyunlara da zam geleceğini söyledi.