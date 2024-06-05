Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.350,96 %-0,13
        DOLAR 32,2948 %-0,89
        EURO 35,1592 %-0,90
        GRAM ALTIN 2.445,45 %0,35
        FAİZ 41,90 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 31,16 %0,80
        BITCOIN 71.086,00 %0,94
        GBP/TRY 41,3465 %-0,68
        EUR/USD 1,0876 %-0,03
        BRENT 78,52 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 3.998,31 %0,35
        Haberler Ekonomi Teknoloji Starliner mekiği nihayet uzayda! - Teknoloji Haberleri

        Starliner mekiği nihayet uzayda!

        Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yolladı. Starliner mekiği daha önce iki kez yola çıkmaya hazırlanmış ancak engeller çıkmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starliner mekiği nihayet uzayda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçinde iki NASA astronotu bulunan Starliner, Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan yerel saatle 10.52'de (TSİ: 17.52) uzaya fırlatıldı. Böylelikle Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşu başladı.

        Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore and Suni Williams'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

        Fotoğraf: AA

        Uçuş başarılı olursa, NASA'nın Starliner'ın ISS'ye düzenli seferler yapmasına izin verebileceği belirtiliyor.

        FIRLATMA İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

        Son dakika sorunları Starliner'ın ilk iki mürettebatlı fırlatma denemesini engellemişti.

        REKLAM

        Geçen ay, Boeing'in Starliner mekiğiyle ISS'ye yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi, "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

        Fotoğraf: AA

        Bu ayın başında da Starliner mekiğinin fırlatılması, geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durdurulmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Habertürk Anasayfa