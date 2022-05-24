HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD merkezli kahve zinciri Satarbucks Rusya pazarından çekilme kararı alan şirketler arasına katıldı. Firmadan çalışanlarına yollanan bilgi notunda Starbucks'ın ülkedeki 130 mağazasının tamamını kapatma kararı aldığı belirtildi.

Karara göre Starbucks 2000 Rus çalışanına 6 ay boyunca maaş ödemeye devam edecek. Starbucks'ın Rusya mağazalarını Kuveyt merkezli Alshaya şirketi işletiyordu. Firma Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'daki faaliyetlerini 8 Mart itibarıyla askıya almıştı.

İLK BAŞTA AÇIK TUTMUŞTU

Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's gibi firmalar işgal girişiminin ardından Rusya'daki faaliyetlerini hızlı alınan kararlarla durdururken Starbucks mağazalarının faaliyetlerine devam edeceğini ancak elde ettikleri kârın Ukrayna'daki insani yardım çabalarına harcanacağını belirtmişti.

Ancak pek çok şirketin Rusya'dan ayrılmaya başlamasıyla Starbucks üzerindeki baskı da arttı ve dün itibarıyla tüm mağazalarını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

Geçen hafta bir başka ABD'li dev McDonald's da Rusya'daki tüm mağazalarını bir Rus şirketine satma kararı almıştı. Yapılan anlaşmaya göre ülkede artık McDonald's logo ve menüsü kullanılamayacak.