Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesi'nde Türkiye'den yüzlerce akademisyen var

Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesi'nde Türkiye'den yüzlerce akademisyen var

REKLAM advertisement1

Stanford Üniversitesi tarafından Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier veri tabanında her yıl hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı liste, "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlandı.

22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede nitelikli yayın sayıları, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeler dikkate alındı.

“Yıllık Etki” sıralaması için 210 bin bilim insanının çalışmaları ve yayınları mercek altına alındı. “Kariyer Boyu Etki” listesi için ise 204 bin akademisyenin son beş yıllık zaman diliminde yayınladıkları çalışmalar değerlendirildi.

REKLAM

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenler listesinde Türkiye’den toplam bin 395 bilim insanı yer aldı.

İTÜ'DEN AKADEMİSYENLER LİSTEDE

Dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listede, İTÜ’lü akademisyenler de var. “Yıllık Etki” kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 60 isim yer aldı. Böylece İTÜ, Türkiye’den en fazla akademisyeniyle listeye ilk sıradan girdi. Dünyanın en etkili bilim insanı listesinde İTÜ’den alan sıralamasına göre ilk 100’de 5, ilk 500’de 20, ilk 1000’de ise 35 akademisyen yer aldı.

KARİYER BOYU ETKİ'DE 66 İTÜ'LÜ YER ALDI

“Kariyer Boyu Etki” listesine ise 66 İTÜ’lü akademisyen girdi. Bu kategorideki alan sıralamasına göre ilk 100’de 4, ilk 200’de 7, ilk 500’de 20, ilk 1.000’de ise 40 bilim insanı yer aldı.

En etkili İTÜ’lü bilim insanları:

Doç. Dr. Tolga Görüm,

Prof. Dr. Hans Jensen Thybo,

Prof. Dr. Gülay Bulut,

Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

Prof. Dr. Orhan İnce,

Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı,

Prof. Dr. Vahid Vatanpour,

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton,

Prof. Dr. Emre Akyüz,

Doç. Dr. Murat Yılmaz,

Dr. Ibraheem Abdullah Mohammed Shayea,

Prof. Dr. Hakan Kuntman,

Prof. Dr. Başar Öztayşi,

Prof. Dr. Cengiz Kahraman,

Prof. Dr. Sezi Çevik Onar,

Prof. Dr. Hakan Akyıldız,

Dr. Aslı Can Karaça,

Prof. Dr. Esra Çapanoğlu,

Doç. Dr. Yavuz Selim Güçlü,

Prof. Dr. Ramazan Demirboğa,

Prof. Dr. Abdüsselam Altunkaynak,

Prof. Dr. Ali Osman Atahan,

Prof. Dr. Alper İlki,

Prof. Dr. B.Mutlu Sumer,

Prof. Dr. Ercan Kahya,

Prof. Dr. Hafzullah Aksoy,

Prof. Dr. Hikmet Kerem Cığızoğlu,

Prof. Dr. Mehmet Özger,

Prof. Dr. Özkan Şengül,

Prof. Dr. Aral Okay,

Prof. Dr. Aykut Barka,

Prof. Dr. Celâl Şengör,

Prof. Dr. Yücel Yılmaz,

Dr. Fuat Topuz,

Prof. Dr. Yusuf Yağcı,

Prof. Dr. A. Sezai Saraç,

Prof. Dr. Barış Kışkan,

Prof. Dr. Fatma Bedia Erim,

Prof. Dr. Oğuz Okay,

Prof. Dr. Turan Öztürk,

Doç. Dr. Ahmet Alper Aydın,

Prof. Dr. Hanzade Açma Haykırı,

Prof. Dr. Ömer Şahin,

Prof. Dr. Serdar Yaman,

Doç. Dr. Tufan Kumbasar,

Prof. Dr. Ataç Başçetin,

Prof. Dr. Türker Hüdaverdi,

Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik,

Dr. Hülya Yalçın,

Prof. Dr. Elimhan N. Mahmudov,

Doç. Dr. Mohammadreza Nofar,

Dr. Cem Örnek,

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu,

Prof. Dr. Murat Kaya,

Doç. Dr. Meltem Yanılmaz,

Doç. Dr. Özgür Atalay,

Prof. Dr. Metin Çelik,

Prof. Dr. Ahmet Ziyaettin Şahin,

Prof. Dr. Aytaç Arıkoğlu.

“Kariyer Boyu Etki” listesinde yer alan İTÜ'lü bilim insanları ise şöyle:

Prof. Dr. Hans Jensen Thybo,

Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik,

Prof. Dr. Feridun Boylu,

Prof. Dr. Gündüz Ateşok (Emekli),

Prof. Dr. Gülay Bulut Cevher,

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton,

Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

Prof. Dr. Orhan İnce,

Prof. Dr. Vahid Vatapour,

Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı,

Prof. Dr. Emre Akyüz Deniz,

Doç. Dr. Murat Yılmaz,

Prof. Dr. Müştak Erhan,

Prof. Dr. Ali Toker,

Prof. Dr. Mustafa Ergen,

Prof. Dr. Zümray Ölmez,

Prof. Dr. Cengiz Kahraman,

Prof. Dr. Başar Öztayşi,

Prof. Dr. Selahattin Göktun,

Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven,

Prof. Dr. B. Mutlu Sümer,

Prof. Dr. Ramazan Demirboğa,

Prof. Dr. Hikmet Kerem Cığızoğlu,

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu,

Prof. Dr. Ali Osman Atahan,

Prof. Dr. Hafzullah Aksoy,

Prof. Dr. Gül Polat Tatar,

Prof. Dr. Abdüsselam Altunkaynak,

Prof. Dr. Ercan Kahya,

Prof. Dr. Mehmet Özger,

Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt,

Prof. Dr. Celâl Şengör (Emekli),

Prof. Dr. Aral Okay,

Prof. Dr. Serdar Özoğuz,

Prof. Dr. Yücel Yılmaz,

Prof. Dr. Aykut Barka,

Prof. Dr. A. Sezai Saraç (Emekli),

Prof. Dr. Barış Kışkan,

Prof. Dr. Ümit Tunca,

Prof. Dr. Yusuf Yağcı,

Prof. Dr. Oğuz Okay,

Prof. Dr. Bedia Fatma Erim,

Prof. Dr. Figen Kadırgan,

Prof. Dr. Niyazi Bıçak,

Prof. Dr. Hanzade Açma Haykırı,

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu,

Prof. Dr. Turan Öztürk,

Prof. Dr. Sadriye Oskay Küçükbayrak,

Prof. Dr. Serdar Yaman,

Doç. Dr. Tufan Kumbasar,

Prof. Dr. Cengiz Kuzu,

Prof. Dr. Ataç Başçetin,

Prof. Dr. Metin Gürgöze (Emekli),

Prof. Dr. Mehmet Emin Erdoğan,

Prof. Dr. Celaletdin Ergun,

Doç. Dr. Mohammedreza Nofar,

Prof. Dr. Gültekin Göller,

Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu,

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu,

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin,

Prof. Dr. Murat Kaya,

Prof. Dr. Metin Çelik,

Prof. Dr. Cengiz Hacızade,

Prof. Dr. Ahmet Ziyaettin Şahin,

Prof. Dr. Aytaç Arıkoğlu.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN AKADEMİSYENLER DE LİSTEDE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden öğretim üyeleri de en etkili bilim insanları listesine girdi. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorisinde listeye dahil olan isimler şöyle:

Prof. Dr. Hasan Şahin,

Prof. Dr. Nejat Bulut,

Prof. Dr. Sinan Balcı,

Prof. Dr. Volga Bulmuş,

Prof. Dr. Mustafa Muammer Demir,

Prof. Dr. Gökmen Tayfur,

Prof. Dr. Erdal Bedir,

Prof. Dr. Çekdar Vakıf Ahmetoğlu,

Prof. Dr. Sacide Altınkaya,

Doç.Dr. Fatih Toptan,

Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş,

Doç. Dr. Reginald Kogbara,

Dr. Onur Büyükçakır.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN 26 BİLİM İNSANI YER ALDI

Ege Üniversitesinden 26 bilim insanı da en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

REKLAM

Raporda yer alan isimler şöyle:

Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu,

Prof. Dr. Filiz İçier,

Prof. Dr. Sibel Karakaya,

Prof. Dr. Figen Kaymak Ertekin,

Prof. Dr. Semih Ötleş,

Prof. Dr. Sedef Nehir El,

Melih Ertan Çınar,

İsmail Türkan,

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan,

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya,

Prof. Dr. Mehmet Kemal Çalışkan,

Prof. Dr. Nurcan Buduneli,

Prof. Dr. Lezize Şebnem Türkün,

Prof. Dr. Cumhur Ertekin,

Prof. Dr. Rıfat Nuri Şener,

Prof. Dr. Şükrü Emre,

Prof. Dr. Murat Elibol,

Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş,

Prof. Dr. Nuri Azbar,

Prof. Dr. Önder Özgener,

Doç. Dr. Koray Ülgen,

Prof. Dr. Levent Ballice,

Prof. Dr. Nalan Kabay,

Prof. Dr. Jale Yanık,

Prof. Dr. Bayram Şahin,

Dr. Ahmet Yıldırım.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NDEN 13 BİLİM İNSANI YER ALDI

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 13 bilim insanı listede yer aldı.

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu,

Prof. Dr. Ata Utku Akçıl,

Prof. Dr. Mehmet Kitiş,

Prof. Dr. Barış Afşar,

Prof. Dr. İskender Akkurt,

Prof. Dr. Raşit Altındağ,

Prof. Dr. Mehmet Avcar,

Doç. Dr. Utku Köse,

Prof. Dr. Hüseyin Yavuz,

Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim,

Doç. Dr. Yasin Şöhret,

Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk,

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu,

Prof. Dr. Ata Utku Akçıl,

Prof. Dr. Mehmet Kitiş,

Prof. Dr. Barış Afşar,

Prof. Dr. İskender Akkurt,

Prof. Dr. Raşit Altındağ,

Prof. Dr. Emin Cafer Çilek,

Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NDEN 16 ÖĞRETİM ÜYESİ DE LİSTEDE

Gaziantep Üniversitesi kadrosundan 16 öğretim üyesi de “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

Yıllık Etki Listesi'nde şu isimler yer aldı:

Mehmet Akif Destek,

Medeni Maskan,

Hamza Güllü,

Ali Fırat Çabalar,

Eren Özceylan,

Abdulkadir Çevik,

Hüseyin Bozkurt,

Süleyman Mete,

Esra Mete Güneyisi,

Uğur Cem Hasar,

Hüseyin Yağlı,

Seyithan Tayşi,

Mehmet Hakan Morcalı,

Kariyer Boyu Etki Listesi

Medeni Maskan,

Hamza Güllü,

Mehmet Akif Destek,

Hüseyin Bozkurt,

Abdulkadir Çevik,

Ali Fırat Çabalar,

Şenol İbanoğlu,

Seyithan Tayşi,

Uğur Cem Hasar,

Mehmet Sait Söylemez,

Ergun Erçelebi,

Mehmet Hakan Morcalı.

İŞTE TAM LİSTE