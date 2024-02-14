Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.006,56 %0,14
        DOLAR 30,7421 %0,08
        EURO 32,9195 %0,01
        ALTIN 1.967,16 %-0,02
        FAİZ 42,61 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 21,79 %-0,07
        BITCOIN 51.500,00 %3,91
        GBP/TRY 38,5514 %-0,40
        EUR/USD 1,0700 %-0,07
        BRENT 82,80 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 3.216,30 %-0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çöpler altın madeninde yaşanan göçük sonrası SSR Mining hisseleri eridi! 1 günde yüzde 53.7 düştü! - İş-Yaşam Haberleri

        SSR Mining hisseleri eridi

        Çöpler altın madeninde yaşanan göçük sonrası Anagold Madencilik'in yüzde 80'ine sahip olan Kanadalı SSR Mining hisseleri 1 günde yüzde 53.7 düştü. Firmanın piyasa değeri sadece 1 günde 1 milyar dolar eridi. Çöpler altın madeni SSR'ın gelirlerinde yüzde 30 paya sahipken, toplam varlıklarının yüzde 57'sini oluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        SSR Mining hisseleri eridi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da altın madeninde yaşanan göçük sonrası, Çöpler altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi'nin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining'in hisselerinde sert düşüş yaşandı. SSR Mining yaşanan olayın ardından Çöpler'deki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

        Bunun üzerine Nasdaq'ta işlem gören hisseler bir günde yüzde 53.7 değer kaybetti ve Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece şirketin piyasa değeri sadece bir günde 1 milyar 59 milyon dolar düşerek 1 milyar 972 milyon dolardan 913 milyon dolara geriledi.

        SSR HİSSELERİ 7 YILIN DİBİNDE

        SSR Mining'in sitesinde yer alan bilgiye göre 17'ye 25 kilometrelik bir alana yayılan Çöpler sahasında Anagold Madencilik'in altın arama lisansı bulunuyor. Anagold Madencilik'te, Çalık Holding İştiraki Lidya Madencilik'in yüzde 18.5 payı bulunuyor. Kalan yüzde 1.5'lik pay da yine Çalık Holding bünyesindeki Aktif Bank'ın elinde.

        REKLAM

        GÖÇÜKTEN BİR GÜN ÖNCE RAPOR YAYIMLANDI

        Dün yaşanan göçükten 1 gün önce SSR Mining tarafından yayımlanan Çöplük bölgesine ilişkin rapora göre "son derece aktif bir madencilik bölgesi olan" Çöpler'de bugüne kadar 4.800 delik açıldı ve toplamda 725 kilometre kazı yapıldı. Çöpler alanında 478 kişinin çalıştığı belirtilen raporda kazı alanı ve yukarısında günlük olarak güvenlik kontrolleri yapıldığı belirtildi.

        Raporda Çöpler maden sahasındaki toplam rezervin 67.4 ton civarında olduğu belirtildi.

        14 YILDA 85 TON ALTIN ÜRETİMİ

        Çöpler maden alanında 13 yılda bölgede toplam 2 milyon 996 bin 168 ons, yani yaklaşık 85 ton altın üretimi gerçekleşti. 2023 genelinde üretim 221 bin ons (6.2 ton) oldu.

        Yıl Altın üretimi (ons)
        2010 512
        2011 185.418
        2012 188.756
        2013 271.063
        2014 227.927
        2015 204.665
        2016 119.036
        2017 168.163
        2018 170.865
        2019 391.213
        2020 326.908
        2021 329.276
        2022 191.366
        2023 221.000
        Toplam 2.996.168

        TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİNDE YÜKSEK PAY

        Türkiye'de yılda 40 tona yakın altın üretilirken Çöpler maden alanının bu üretimdeki payı geçen yıl yüzde 15 oldu. Alanın payı yıllar içerinde yüzde 15 ila 25 arasında değişti.

        TOPLAM VARLIKLARININ YÜZDE 57'Sİ ÇÖPLER'DEN

        SSR Mining'in 2023'ün ilk 9 ayına ilişkin açıkladığı mali sonuçlara göre firma söz konusu dönemde 385 milyon 390 bin dolar gelir elde etti. Bunun 114 milyon 462 bin doları yani yaklaşık yüzde 30'u Çöpler maden sahasından geldi. Firma 9 ayda Çöpler'den 15 milyon 274 bin dolar faaliyet kârı elde etti. Eylül 2023 itibarıyla SSR Mining'in toplam varlıkları 5 milyar 749 bin 660 dolar oldu. Bunun 3 milyar 258 milyon 55 bin dolarını, yani yaklaşık yüzde 57'sini Çöpler maden sahası oluşturdu.

        Çöpler maden sahasının geçmişi:

        -1964-1973 yılları arasında bir Türk şirketi bölgede manganez madeni çıkarttı.

        -Ocak 1979’da Unimangan Manganez San. A.Ş. alanı satın aldı ve 1992’ye kadar manganez üretimine devam etti.

        -1998 yılında Anatolia Minerals Development Ltd. isimli şirket bölgede altın ve bakır arama lisansı için başvurdu. Arama esnasında Çöpler bölgesindeki potansiyel madenler tespit edildi. Bunun üzerine maden arama çalışmaları için Rio Tinto ve Anatolia arasında anlaşma imzalandı.

        -Ocak 2004’te Anatolia, Unimangan ve Rio Tinto firmalarının bölgedeki haklarını satın aldı.

        -2009 yılında Anatolia ve Lidya Madencilik arasında ortak girişim anlaşması imzalandı.

        -Şubat 2011’de Anatolia, Avusturalyalı Avoca Resources Limited şirketiyle birleşerek Alacer Gold ismini aldı.

        -2020 yılında SSR Mining Alacer Gold'u satın aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Habertürk Anasayfa