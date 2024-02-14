Erzincan'da altın madeninde yaşanan göçük sonrası, Çöpler altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi'nin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining'in hisselerinde sert düşüş yaşandı. SSR Mining yaşanan olayın ardından Çöpler'deki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Nasdaq'ta işlem gören hisseler bir günde yüzde 53.7 değer kaybetti ve Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece şirketin piyasa değeri sadece bir günde 1 milyar 59 milyon dolar düşerek 1 milyar 972 milyon dolardan 913 milyon dolara geriledi.

SSR HİSSELERİ 7 YILIN DİBİNDE

SSR Mining'in sitesinde yer alan bilgiye göre 17'ye 25 kilometrelik bir alana yayılan Çöpler sahasında Anagold Madencilik'in altın arama lisansı bulunuyor. Anagold Madencilik'te, Çalık Holding İştiraki Lidya Madencilik'in yüzde 18.5 payı bulunuyor. Kalan yüzde 1.5'lik pay da yine Çalık Holding bünyesindeki Aktif Bank'ın elinde.

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GÖÇÜKTEN BİR GÜN ÖNCE RAPOR YAYIMLANDI

Dün yaşanan göçükten 1 gün önce SSR Mining tarafından yayımlanan Çöplük bölgesine ilişkin rapora göre "son derece aktif bir madencilik bölgesi olan" Çöpler'de bugüne kadar 4.800 delik açıldı ve toplamda 725 kilometre kazı yapıldı. Çöpler alanında 478 kişinin çalıştığı belirtilen raporda kazı alanı ve yukarısında günlük olarak güvenlik kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Raporda Çöpler maden sahasındaki toplam rezervin 67.4 ton civarında olduğu belirtildi.

14 YILDA 85 TON ALTIN ÜRETİMİ

Çöpler maden alanında 13 yılda bölgede toplam 2 milyon 996 bin 168 ons, yani yaklaşık 85 ton altın üretimi gerçekleşti. 2023 genelinde üretim 221 bin ons (6.2 ton) oldu.

Yıl Altın üretimi (ons) 2010 512 2011 185.418 2012 188.756 2013 271.063 2014 227.927 2015 204.665 2016 119.036 2017 168.163 2018 170.865 2019 391.213 2020 326.908 2021 329.276 2022 191.366 2023 221.000 Toplam 2.996.168

TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİNDE YÜKSEK PAY

Türkiye'de yılda 40 tona yakın altın üretilirken Çöpler maden alanının bu üretimdeki payı geçen yıl yüzde 15 oldu. Alanın payı yıllar içerinde yüzde 15 ila 25 arasında değişti.

TOPLAM VARLIKLARININ YÜZDE 57'Sİ ÇÖPLER'DEN

SSR Mining'in 2023'ün ilk 9 ayına ilişkin açıkladığı mali sonuçlara göre firma söz konusu dönemde 385 milyon 390 bin dolar gelir elde etti. Bunun 114 milyon 462 bin doları yani yaklaşık yüzde 30'u Çöpler maden sahasından geldi. Firma 9 ayda Çöpler'den 15 milyon 274 bin dolar faaliyet kârı elde etti. Eylül 2023 itibarıyla SSR Mining'in toplam varlıkları 5 milyar 749 bin 660 dolar oldu. Bunun 3 milyar 258 milyon 55 bin dolarını, yani yaklaşık yüzde 57'sini Çöpler maden sahası oluşturdu.

Çöpler maden sahasının geçmişi:

-1964-1973 yılları arasında bir Türk şirketi bölgede manganez madeni çıkarttı.

-Ocak 1979’da Unimangan Manganez San. A.Ş. alanı satın aldı ve 1992’ye kadar manganez üretimine devam etti.

-1998 yılında Anatolia Minerals Development Ltd. isimli şirket bölgede altın ve bakır arama lisansı için başvurdu. Arama esnasında Çöpler bölgesindeki potansiyel madenler tespit edildi. Bunun üzerine maden arama çalışmaları için Rio Tinto ve Anatolia arasında anlaşma imzalandı.

-Ocak 2004’te Anatolia, Unimangan ve Rio Tinto firmalarının bölgedeki haklarını satın aldı.

-2009 yılında Anatolia ve Lidya Madencilik arasında ortak girişim anlaşması imzalandı.

-Şubat 2011’de Anatolia, Avusturalyalı Avoca Resources Limited şirketiyle birleşerek Alacer Gold ismini aldı.

-2020 yılında SSR Mining Alacer Gold'u satın aldı.