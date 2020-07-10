Milyonlarca kullanıcısı olan Spotify uygulamasının iOS versiyonunda bir problem meydana geldi. Kullanıcılar uygulamayı açtıktan sonra birkaç saniye içinde uygulamanın kapandığını belirtiyor. Peki Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify'dan açıklama geldi mi? İşte cevabı...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Sorunla ilgili birçok ülkedeki kullanıcılardan şikayetler Spotify, sosyal medya hesaplarına aktarılıyor.

Dünya genelinde yaşanan problemle ilgili Spotify’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.