Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EPDK, kısa süre önce spot gaz ithalatıyla ilgili kuralları belirledi. Kurum, yalnızca Rusya’dan, Batı Hattı üzerinden Malkoçlar giriş noktası için çağrıda bulundu.

EPDK, 2020 yılı için spot boru gazı ithalatına günlük 2 milyon 931 bin metreküp kapasite ayırdı. Diğer bir deyişle mevcut boru hattı kullanılarak, öngörülen miktarda gazın getirilmesinin önü açıldı.

Yılın ilk çeyreği için bu kapasitenin günlük 2 milyon 52 bin metreküpü tahsis edildi. Ocak ayı için tahsis edilen ilave miktar da günlük 879 bin metreküp. Bu miktarın üzerinde kapasite talebi gelmesi halinde istekliler arasında bir yarışma yapılacak. Kapasiteyi kullanmak üzere en yüksek teklifi verenler yarışmayı kazanacak ve gazı getirmek üzere girişimde bulunabilecek.

BAŞVURU YAPILMADI

Spot ithalat lisansı sahiplerine, talep toplama ve yarışmalara katılmak için tanınan süre doldu. Şirketler, çağrıya yanıt vermedi. Mevcut boru hattı üzerinden Malkoçlar’dan spot ithalata ilgi göstermedi.

Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, gaz piyasasına ilişkin birçok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekerek, “En başta 2020 yılı gaz taşıma ücretleri henüz ilan edilmedi. BOTAŞ’ın, ocak ayı tarifesi ve yıl boyunca izleyeceği fiyat politikasına ilişkin metodolojisi belli değil. Gaz tedarikinde de sorunlar var. Bu nedenle şirketler konuya ilgi göstermedi” dedi.

Sektör, EPDK’nın ocak ayında yeni bir çağrı yapacağını ve kapasite kullanımı için talep almaya devam edeceğini belirterek, “Belirsizlikler kalkarsa bu çağrıya olumlu yanıt verilebilir. Bunu zaman gösterecek” diye konuştu.