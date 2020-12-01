AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 16 milyon 174 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 30,2 artarak 4 milyar 824 milyon 501 bin 40 lira oldu. Bu rakam, Kasım 2019'da 3 milyar 705 milyon 855 bin 86 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 205 milyon 948 bin 777 lirayla 27 Kasım'da, en düşük işlem hacmi ise 117 milyon 395 bin 604 lirayla 8 Kasım'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı kasımda 295 lira 51 kuruş olarak gerçekleşti.