AA

Türkiye'de spot elektrik piyasasında işlem hacmi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 40 milyar 856 milyon 693 bin 430 lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi de yoğunlaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı giderek artıyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında geçen yıl ticaret miktarı yüzde 1,8 artarak 152,11 teravatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 40 milyar 856 milyon 693 bin 430 liraya yükseldi. Bu rakam 2018'de 34 milyar 868 milyon 767 bin 134 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Yıl içinde günlük bazda en yüksek işlem hacmi 176 milyon 498 bin 39 lira ile 9 Temmuz'da kaydedilirken, en düşük işlem hacmi ise 7 milyon 531 bin 94 lira ile 5 Mayıs'ta gerçekleşti.

Geçen yıl aylık bazda ortalama 771 katılımcının teklif sunduğu piyasada, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 260 lira 32 kuruş oldu.