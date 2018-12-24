Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın alacağı bir mağlubiyet camiayı, yöneticileri ve Fatih Terim'i sıkıntıya sokacaktı. Şimdilik ondan kurtuldular. Ama ikinci yarı için neler gözüküyor? Bu kadroyla Galatasaray'ın işi kolay değil. VAR yine iyi işler yaptı. İşte ofsayt… Yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı, ofsayt olmayan bir pozisyon ve gol. VAR olmasaydı maçlarda neler olacaktı siz düşünün. VAR olmasa ne yapacaktı?