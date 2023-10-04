Spor yazarları Galatasaray'ın Manchester United zaferini değerlendirdi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Manchester United zaferini köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini; Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti. Spor yazarları Galatasaray'ın Manchester United zaferini değerlendirdi.
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"KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"
OSMAN ŞENHER: Ne yalan söyleyeyim, Manchester United maçı öncesi çok tedirgindim. Galatasaray’da taşlar daha yerine oturmadı. Okan hoca istediği kadro ile sahaya çıkamıyor. Sakat futbolcular, hazır olmayan oyuncular elini kolunu bağlıyor. Ama buna rağmen Manchester United’ı Old Trafford’da yenmek kolay bir şey değil. Her babayiğit takım da bunu beceremez. Ne kadar problemleri olursa olsun Manchester United iyi bir takım. Dün gece de Galatasaray açısından maç gitti-geldi. Ama burada önemli olan şey Okan Buruk’un başta olmak üzere tüm futbolcuların kazanma hırsı, galibiyet ile dönme inancı maçın tamamında sarı-kırmızılıları hiç oyundan düşürmedi. (MİLLİYET)
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"OLD TRAFFORD'DA GALA GECESİ"
LEVENT TÜZEMEN: Old Trafford'daki Düşler Tiyatrosu'nda G.Saraylı oyuncuların futbol galasını izledik. Okan Buruk ve öğrencileri, Manchester United önünde büyük bir zafere imza atarak Türkiye'yi sevince boğdu. Muslera'dan İcardi'ye kadar tüm oyuncular, korkmadan coşkuyla ve kazanmak için mücadele verdi. G.Saray iki kez geriye düştü, İcardi ile bir penaltı kaçırdı ama oynadığı cesur futbolun karşılığını galibiyetle aldı. Gecenin yıldızı Sacha Boey'di. Uzatmalar dahil 100 dakika hiç yorulmadı, sağ kanattan G.Saray'ın 'ciğerleri' olarak görev yaptı. (SABAH)
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"BU KEZ CONTANA DEĞİL ICARDI ATTI MANŞETİ"
UĞUR MELEKE: Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Dünyanın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasına 17’nci kez katılıyor. Dün de tam 117’nci maçını yaptı bu arenada. Zaten genlerinde Old Trafford’da iyi işler yapmak var, dün de atak denediği her anda zor durumlara düşürdü Manchester savunmasını. Ekim 1993’te Galatasaray yine Old Trafford’da 2-0’dan 3-2’ye maçı getirmiş, o tarihi geri dönüşü Eric Cantona bozmuştu. Bu kez Cantona manşeti çalamadı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mauro İcardi attılar dün gece Avrupa gazetelerinin tüm manşetlerini.(HÜRRİYET)
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"ICARDI ENTERESAN BİR OYUNCU"
ÖMER ÜRÜNDÜL: İcardi'ye bir parantez açmak lazım. Öncelikle fizik gücü yetersiz. Ama enteresan bir oyuncu. Sahada görünmüyordu, yorulmuştu, kritik penaltıyı da kaçırdı ama ardından girdiği pozisyonda mükemmel bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Dün gece gerçekten büyük bir galibiyet elde edildi. Boey'e öncelik verip şunları söyleyelim; mükemmel oynuyor hem de her maç. Kerem Aktürkoğlu zaman zaman dağınık hareketler yapıyor ama önemli bir hücum silahı olduğu gerçek. Okan Buruk'un orta sahada Torreira'nın yanına Kaan'ı monte ederek ikili bir pres gücü oluşturması çok doğru bir teknik adam tercihiydi. Slovak hakem son derece objektif bir yönetim sergiledi. (SABAH)
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"KARAKTER, İTİBAR VE LİYAKAT"
BÜLENT TİMURLENK: 2-2 sonrasında kaçan penaltı ve daha zorunu atan İcardi. "Düşler Tiyatrosu"nu tribünlere, "Kâbuslar Evi"ne dönüştüren Okan Buruk ve öğrencileri formalarının ve armalarının tarihine layık bir galibiyet aldılar. Liyakat ve itibar. Herkese lazım hayatta… G.Saray'da olan…(SABAH)
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"FORMALARINDAN YILLARIN TERİ AKTI"
ZEKİ UZUNDURUKAN: Old Trafford'da Galatasaraylı futbolcuların formalarından yılların teri aktı. Aslanlar gibi oynayıp, yeni bir çılgınlık ürettiler! Hepsinin gözlerindeki alevi gördük! Düşler tiyatrosunda tarih yazdık tarih! Old Trafford'da 'Kırmızı Şeytanlar'a' cehennemi yaşattık! Ey Avrupa devleri! Şunu unutmayın! Tüm olasılıkların bittiği yerde GALATASARAY başlar! Dün gece Old Trafford'da bir destanın ayak izleri vardı! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! İŞTE GALATASARAY! Yıldızlar yere insin, Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaraylı futbolcuları gözlerinden öpsün! Old Trafford'da 'düşler sahnesinde' yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi! Galatasaray, ana sütü gibi helal bir zafer elde etti... Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda... GERÇEKLERİ TARİH YAZAR; TARİHİ DE GALATASARAY! (FOTOMAÇ)
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"GALATASARAY KARŞILIĞINI ALDI"
MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Avrupa arenasında dün gece itibarı ile öyle bir sahne aldı ki her şey tek kelimeyle muhteşemdi. Türk futbolunda yeni bir tarihi sayfa açıldı. Çok gerildik, sesimiz kısıldı, bazen yıkıldık, bazen sevindik ama açıkçası işin finali olağanüstü oldu. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Şampiyonlar Ligi için dev bir kadro kuran Galatasaray bunun karşılığını dün gece aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı… Emeği geçen, bu transferleri yapan, kulüp için büyük fedakârlıkta bulunan yöneticiler dahil Okan Buruk ve tüm takımı kutlarım. (SABAH)
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''30 SENE KONUŞULUR''
ÜMİT DAVALA: "3-2'lik maç nasıl 30 sene sonra konuşuluyorsa bu maçta öyle 30 sene konuşulur. Müthiş bir senaryo oldu. Geri dönüşlerin takımı dedik Galatasaray'a... 2-1'den 68. dakikada Old Trafford'da çevirmek gerçekten çok çok zor."
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