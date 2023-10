Spor yazarları Galatasaray'ın Manchester United zaferini değerlendirdi

"FORMALARINDAN YILLARIN TERİ AKTI"

ZEKİ UZUNDURUKAN: Old Trafford'da Galatasaraylı futbolcuların formalarından yılların teri aktı. Aslanlar gibi oynayıp, yeni bir çılgınlık ürettiler! Hepsinin gözlerindeki alevi gördük! Düşler tiyatrosunda tarih yazdık tarih! Old Trafford'da 'Kırmızı Şeytanlar'a' cehennemi yaşattık! Ey Avrupa devleri! Şunu unutmayın! Tüm olasılıkların bittiği yerde GALATASARAY başlar! Dün gece Old Trafford'da bir destanın ayak izleri vardı! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! İŞTE GALATASARAY! Yıldızlar yere insin, Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaraylı futbolcuları gözlerinden öpsün! Old Trafford'da 'düşler sahnesinde' yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi! Galatasaray, ana sütü gibi helal bir zafer elde etti... Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda... GERÇEKLERİ TARİH YAZAR; TARİHİ DE GALATASARAY! (FOTOMAÇ)