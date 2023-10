Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi

"BU FUTBOLCU DİNLENDİRİLİR Mİ!"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "F.Bahçe'de her şey güllük gülistanlık ama benim işler iyi giderken yaptığım eleştiriler her zaman çok önemlidir. Teşhislerimde büyük çoğunlukla haklı çıkarım. F.Bahçe'de fizik kondisyon açısından görevler paylaşılamıyor. Başta Ferdi olmak üzere güçlü kuvvetli bir geri 4'lü, 2 stoper rakip santrfora adeta nefes dahi aldırmadılar. Bu defans bloğunun önünde her tarafa basan ve oyunu da yönlendirebilen mükemmel bir İsmail, onun önünde de fizik güç kaybı açıkça görülen 4'ü yabancı 5 yıldız oyuncu. Ben Dzeko'yu geçen sene defalarca İnter'de izledim. Çok büyük bir santrfor, ayrıca Şampiyonlar Ligi iki yarı finali ve finalde de canlı izledim. O zamanki gücünden çok uzak. Tadic, Fred, Szymanski de dün öyleydi. Szymanski 24 yaşında. Feyenoord'la ağır idmanların yanı sıra bütün sezon çarşambapazar maç oynadı. Bu futbolcu dinlendirilir mi! Ben işler iyi giderken bu görüşlerimi bildireyim de gerisi İsmail hocanın işi." [Sabah]