Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını yorumladı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Spor yazarları, dev derbiyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
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Spor yazarları, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"SAHALARDA GÖRMEDİĞİMİZ BİR AN OLARAK TARİHE GEÇTİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Çıkan olaylar nedeniyle maç maçlıktan daha çok mahalle kavgasına dönüştü. Osimhen’in kendisine yapılan bir faul sonrası Mert’le tartışması sahayı karıştırmaya yetti. Ardından Barış oyun dışı kaldığında Fenerbahçe yedek kulübesi önünden geçerken yine ortalık karıştı. Hakemin kırmızı kartları sonrası oyun yeniden başlasa da futbol yerini kargaşaya bıraktı. Maçın bitiminden sonra Mourinho’nun Okan Burak’a yaptığı hareket sahalarımızda görmediğimiz bir an olarak kayıtlara geçti. Yenilgi tamamen Mourinho’nun hataları sonucu geldi. Topu rakibine bıraktı. Dönen topları alamadılar. Pas oyunu yapamadılar. Mücadele gücü yoktu. Dağınık bir görüntü verdiler.
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"G.SARAY HER SENE ŞAMPİYON OLUR"
Rıdvan Dilmen (Habertürk): Galatasaray, bu maça çok kısa bir dönemde çok güçlü bir şekilde hazırlanmış. Galatasaray bu oyun anlayışla Avrupa'da oynasa biz onları çeyrek finalde görmüştük. Galatasaray, topu ayağa indirirse bu kadro ile Türkiye Ligi'nde her sene şampiyon olur.
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"SAHADA 11 SEYİRCİ VARDI"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Gürcan Bilgiç: "Böyle derbilerin sırrı, büyük futbolcuların maça ağırlıklarını koymasıdır. Mourinho'nun 11 seyircisi vardı sahada, Okan Buruk'un ise kahramanları. Süreç, Mourinho'nun ikinci kez Okan Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde… Mourinho bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını üçe indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam "özel biri"ne göre bir durum.
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"G.SARAY SÜRKLASE ETTİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı. Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı Fenerbahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok.
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"F.BAHÇE'Yİ ÇIKMAZA SOKTU"
Levent Tüzemen (Sabah): Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı. Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve Fenerbahçeli oyuncuları çıkmaza sokacaktır.
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"MOURINHO G.SARAY'I DİRİLTTİ"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Mourinho 30. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsa hiç yadırgamazdım. İşin tuhafı ilk yarının son dakikasında gelen gol Mourinho için yeterli olsa gerek. 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Talisca, En Nesyri, Szymanski ve Amrabat tanınmayacak kadar kötü oynadılar. Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı. Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü. Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti. Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı. Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu.
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"MOURINHO DERBİ İŞİNİ ÇÖZEMEDİ"
Ercan Taner: Ezeli rakibin üç gün önce derbi kaybetmiş, sen deplasmanda farklı kazanmışsın. Ligde 28 maç sonra yenilmiş Galatasaray’da normal olarak moraller zirve değildi maç öncesinde. Fenerbahçe Kadıköy’de bu defa avantajlı taraf olarak gözüküyordu. Oyun Tadic’i çağırıyordu son 20 dakikaya girilirken ama çok geç alındı Fenerbahçe, rakibi bunaltacak baskıyı bir türlü gerçekleştiremedi. Şu ana kadar derbi kazanma işini çözememiş Jose Mourinho gerçeği ortaya çıktı. Bu maçı kazanamayan taraf psikolojik olarak ağır darbe alacaktı ve son bölümlere Galatasaray avantajlı girmişti. Maçın son anları gerilim filmi gibiydi. Oyuncular sinirlerine hakim olamadılar. Maalesef kırmızı kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe, ezeli rakibine evinde yine kaybetti. Hem de iyi oynamayarak.
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"GÖZÜME Mİ İNANAYIM, GOL KARARINA MI?"
Erman Toroğlu (Sözcü): Bir 45 dakika düşünün Galatasaray müthiş futbol oynuyor. Son 2-3 ayın en iyi Galatasaray’ı. Alan boşaltıyorlar, pres yapıyorlar, boşa çıkıyorlar, rakipten top kapıp yine hücuma çıkıyorlar. Yani futbol için her şeyi yapıyorlar. Nitekim 2-0 öne geçiyorlar. Farkı açabilirler ama kolay girdikleri pozisyonları kolay harcıyorlar. İlk yarı bitiyor derken ofsayt mı değil mi bir gol var. Çıplak gözle baktığımızda pozisyon ofsayt gözüküyor. Fenerli oyuncu hem topun ilerisinde hem rakibin. Görünen o ama yarı otomatik dedikleri bir sistem var. Aynı anda o işaretliyormuş diğeri işaretliyormuş, ofsayt mı değil mi bakıyorlarmış. Gözüme mi inanayım gelen gol kararına mı inanayım? Yıllarca bu pozisyonlarda içeride neler yapıldığını bildiğim için ne çizgiler çizildiği, overlok çizgileri çizildiği için tuhaf bir pozisyon. İlk yarıdaki Galatasaray kupada turu geçti. İkinci 45 dakika futbol biraz vardı, olay çok vardı. Aslında bunlar da Fenerbahçe’ye çok yaramadı. Peki maçın finalinde ne yazalım derseniz turu Galatasaray hak etti.
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"MOURINHO'YU İMHA ETTİ"
Bülent Timurlenk: Okan Buruk aylardır süren psikolojik harpte Mourinho'yu bir kez daha imha etti. Yarı finale çıkmak, kazanan taraf için domino etkisi yaratacak gibiydi... Öyle de olacak gibi duruyor...
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"F.BAHÇE HAKEMİ BAHANE ETMESİN"
Sinan Engin: Ne Fenerbahçe yönetimi, ne Jose Mourinho ne de futbolcular hakemi hiç bahane etmesin. Galatasaray bileğinin hakkıyla çatır çatır oynadı ve kazandı. Farklı galibiyet olabilirdi. Futbolun adaleti Galatasaray'ın galibiyetiydi. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle şampiyonluğu hak ettiğini %100 ispat etmiştir. Galatasaray yine toparlandı. Zorlu maçlara çıkacaklar ama moralleri yerinde. Psikolojik olarak da avantajlılar.
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"SEN HANGİ BÜYÜK MAÇTA NE YAPTIN?"
Nihat Kahveci: Bütün ibreler Fenerbahçe'ye dönükken ilk yarıda hiçbir şey üretemiyor. Bunu görünce dersin ki dokunuş zamanı. Benim aklım almıyor. Hoca ligde ilk 5 sıradaki takımlara dokunmadın. Niye geldin hocam? Fenerbahçe taraftarları gözünüzü seveyim bu soruyu sorun. Niye geldin? Hocaya sorun, yönetime sorun. İsmail hoca 99 puan aldı, neden gitti? Sen hangi kritik maçta ne yaptın hocam?
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