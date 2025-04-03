Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını yorumladı!

"GÖZÜME Mİ İNANAYIM, GOL KARARINA MI?"

Erman Toroğlu (Sözcü): Bir 45 dakika düşünün Galatasaray müthiş futbol oynuyor. Son 2-3 ayın en iyi Galatasaray’ı. Alan boşaltıyorlar, pres yapıyorlar, boşa çıkıyorlar, rakipten top kapıp yine hücuma çıkıyorlar. Yani futbol için her şeyi yapıyorlar. Nitekim 2-0 öne geçiyorlar. Farkı açabilirler ama kolay girdikleri pozisyonları kolay harcıyorlar. İlk yarı bitiyor derken ofsayt mı değil mi bir gol var. Çıplak gözle baktığımızda pozisyon ofsayt gözüküyor. Fenerli oyuncu hem topun ilerisinde hem rakibin. Görünen o ama yarı otomatik dedikleri bir sistem var. Aynı anda o işaretliyormuş diğeri işaretliyormuş, ofsayt mı değil mi bakıyorlarmış. Gözüme mi inanayım gelen gol kararına mı inanayım? Yıllarca bu pozisyonlarda içeride neler yapıldığını bildiğim için ne çizgiler çizildiği, overlok çizgileri çizildiği için tuhaf bir pozisyon. İlk yarıdaki Galatasaray kupada turu geçti. İkinci 45 dakika futbol biraz vardı, olay çok vardı. Aslında bunlar da Fenerbahçe’ye çok yaramadı. Peki maçın finalinde ne yazalım derseniz turu Galatasaray hak etti.