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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:15
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        SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı
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        SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

        Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

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