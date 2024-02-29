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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'SPEKTRUM' Mart'ta Salt Galata'da

        'SPEKTRUM' Mart'ta Salt Galata'da

        Açıldığından bu yana iki milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Salt Galata'da bu ay: 'Türkiye'de Mimarlık Eğitimi' sergisi ile 'SPEKTRUM' ışık enstalasyonu 31 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:37
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        'SPEKTRUM' Mart'ta Salt Galata'da
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        Salt’ın Galata yapısında Mart ayı boyunca bir dizi program yer alıyor. 31 Mart’a kadar ziyarete açık olan Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi paralelinde, 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te “Enformel Eğitim Pratikleri” başlıklı panel ile 30 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te mimar-akademisyen Ayşen Savaş’ın yürütücülüğünde “Mimarlık Kuramı Tarih mi Oldu?” başlıklı açık ders gerçekleştirilecek.

        14 Mart Perşembe günü saat 18.00’de ise Salt Galata, Oditoryum’da, UMO Mimarlık’ın kurucuları Levent Aksüt ile Yaşar Marulyalı’nın uzun soluklu mesleki ortaklıklarını ele alan ve Pelin Derviş Yayın Projesi tarafından USKON iş birliğiyle yayımlanan kitabın lansmanı gerçekleştirilecek. Levent Aksüt = Yaşar Marulyalı | UMO Mimarlık – USKON – Çelik Yapı adlı yayının tanıtılacağı programda Levent Aksüt, Yaşar Marulyalı ve Pelin Derviş bir araya gelecek.

        Salt Galata’daki ışık enstalasyonu SPEKTRUM ise güneşin döngüsünü temsil eden renk ve gölge etkileşimleriyle yapının mimari unsurlarını farklı açılardan izleme imkânı sunuyor. ON|OFF iş birliğiyle gerçekleştirilen enstalasyona, modern cazdan folk düzenlemelerine uzanan geniş bir yelpazede çeşitli tarzları bir araya getiren Chromas’ın özel olarak hazırladığı koro performansı eşlik ediyor. İsmini Latince “renkler” kelimesinden alan ve her üyesi kendine has bir rengi temsil eden Chromas’ın Salt Galata’daki yeni performansı, 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi saltonline'da...

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        #SALT Galata
        #sergi
        #müze
        #Spektrum
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