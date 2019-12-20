Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Spar Citylift Girona, mücadelenin ilk çeyreğini 20-14 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada ve hücumda daha iyi performans sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, oyunda üstünlüğü ele aldı ve devre arasına 40-28 önde girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 56-42 önde geçtiği mücadeleyi 62-57 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, grupta 6. maçını kazanırken, Spar Citylift Girona ise 5. kez kaybetti.