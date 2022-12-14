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Sözleşmeliye kadro geliyor! Son dakika: Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı!

Sözleşmeli kamu çalışanları kadroya giriyor! İşte son açıklamaar

Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişiyle ilgili süreç hız kesmeden devam ediyor. Kadroya geçiş süreciyle ilgili düzenleme Meclis'e gelmeden kapsamı genişletildi. Son çalışmalarla birlikte yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesi bekleniyor. İşte sözleşmeli personellerin kamuya geçişinde son durum...

Giriş: 14.12.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; TBMM 2023 bütçe görüşmelerinde sözleşmeliye kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, teknik olarak çalışmada sona gelindiğini açıkladı. 

    Sözleşmeli memurlara, öğretmenler, aile hekimi çalışanları, üniversite hocaları, sağlık çalışanları ve sanatçılar kapsamı içine alan sözleşmeliye kadroda 500 bine ulaşacak sayının gündemde olduğunu duyurdu.

    Bakan Bilgin'in satır başları;

    - Yaptığımız düzenlemeyle sözleşmeleri personelleri hemen kadroya geçiriyoruz.

    - Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz.

    - Bunların içerisinde sağlık çalışanı, sanatçı ve üniversite çalışanları da var. Sayı 500 bine yakın. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim.

    - Bu arada geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Onu da Meclis’in gündemine getireceğiz.

     

  • "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan,

    "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.

  • "SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

    Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

  • "SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

    Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

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