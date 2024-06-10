Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! MEB 20 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/başvuru sonuçları
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri belli oldu. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte yanıtı
- 1
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri sorgulaması sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı. 20 bin öğretmen atamasında sözleşmeli mülakat yerleri belli oldu. İşte Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama sayfası
- 2
ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024 bugün duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.
SÖZLÜ SINAV YERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
20 Bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.
- 3
SINAVDA GEREKLİ BELGELER
Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.
-
- 4