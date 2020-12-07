Söylemezsem Olmaz neden yok? sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi Beyaz TV ekranlarında seyirci ile buluşuyordu. Geçen hafta son bölümünün ardından programın bu hafta yayınlanmaması akıllara "Söylemezsem Olmaz bitti mi?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Haftaiçi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz bugünden itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.