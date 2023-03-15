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Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile "Amerikan İHA’sının Karadeniz’e düşmesini" görüştü

Rusya ve ABD Savunma Bakanları, Rusya'nın Karadeniz'de ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin isteğiyle yapılan görüşmede iki taraf görüş alış verişinde bulundu.

Giriş: 15.03.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile
AA / HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin Karadeniz’de Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşmesini görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu’nun Austin ile telefon görüşmesi ABD tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de düşmesine ilişkin olayın neden ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, dün Rus Su-27 jetleri tarafından ABD insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak, "Biz bu bölgede uçuşlara sınırlamalar getirmiştik. ABD de bunu biliyordu" açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise olayı 'pervasızca' olarak niteledi.

Şoygu, ABD’nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya’nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin stratejik İHA’sının Kırım açıklarında yaptığı uçuşun “kışkırtıcı özellik” taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz'de durumun tırmanması için önkoşullar oluşturduğunu dile getirdi.

Şoygu, “Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

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