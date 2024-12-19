Southampton: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve yarı finale adını yazdıran taraf oldu.
Giriş: 19.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:03
İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Liverpool'un gollerini Darwin Nunez ve Harvey Elliott kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Cameron Archer'dan geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool yarı finale yükseldi. Southampton ise turnuvaya veda etti.
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