DHA

Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, bayramın üçüncü gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy’e gelen Ahmet Derin "Bir şey söylemeyeceğim, sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor. Tehlikeli tabii. En az 1,5-2 metre olması gerekiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

Kuyrukta bekleyen bir başka vatandaş ise "Çok kalabalık sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske takmayan bile var ama biz maskemizi taktık. Metrelerce kuyruk var. Bekleyeceğiz artık. Olmazsa sonraki vapura bineriz" dedi.

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