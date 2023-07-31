Sosyal medyadan alınan ürünler kanser tanısı koyulmasını geciktiriyor

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammet Hanefi Dirican, sosyal medya üzerinden '5 dakikada benlerinizden kurtulun' gibi kampanyalarla satışı yapılan ürünlerin ciltte kalıcı yaralar bıraktığı gibi kanser tanısının koyulmasında gecikmelere neden olduğunu belirterek, "Bu maddelerin, bu ürünlerin deriyle bir defalık temasında bile geri dönüşü olmayan lekeler, kalıcı izler ya da antibiyotik tedavisi gerektiren farklı enfektif durumlar ortaya çıkabilmektedir. Belki bunlardan en kötüsü, en korktuğumuz mevcut olan ve daha tanı almamış bir kanser dokusuna bu ürünler uygulandığında kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir. Bu tanının alma süresi uzamaktadır. Böyle durumlarda kanserli doku farklı iç organ metastazlarına neden olabilmektedir" dedi.

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"KANSERİN ORTAYA ÇIKMASINI BELLİ BİR MİKTAR GECİKTİRİYOR"

İlerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi, siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyonun ortaya çıktığını belirten Dr. Dirican, "Öncelikle doğuştan itibaren ya da ilerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi, siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyon ortaya çıkmaktadır. Bu lezyonlar özellikle yüz yerleşimli olduğunda zaman zaman kozmetik olarak rahatsız edici bir görünüm oluşturabilmektedir. İnsanlar bu lezyonların giderilmesi adına farklı arayışlar içine girebilmektedir. Bundan faydalanan bazı kişiler ve şirketler internet üzerinden çeşitli reklam kampanyaları ile halk sağlığını etkileyecek işlemler yapabilmektedir. Özellikle benlerinizden kısa sürede kurtulun 5 dakikada benlerden kurtulun gibi yöntemlerle benlerin bu şekilde alınabileceğine dair kampanyalar yürütmektedirler" dedi.

GÜZELLİK MERKEZLERİNE DE DİKKAT!

Dr. Dirican, bu ürünlerin doğal içerikli olduğunun iddia edildiğini aktararak, şöyle konuştu: "Biz biliyoruz ki bu şekilde satılan ürünler genellikle çok yüksek konsantrasyonda salisilik asit ya da farklı tehlikeli maddeler içermektedir. Bu maddelerin, bu ürünlerin deriyle bir defalık temasında bile geri dönüşü olmayan lekeler, kalıcı izler ya da antibiyotik tedavisi gerektiren farklı enfektif durumlar ortaya çıkabilmektedir. Belki bunlardan en kötüsü, en korktuğumuz mevcut olan ve daha tanı almamış bir kanser dokusuna bu ürünler uygulandığında kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir. Bu tanının alma süresi uzamaktadır. Böyle durumlarda kanserli doku farklı iç organ metastazlarına neden olabilmektedir. Aynı şekilde güzellik merkezlerinde doktor kontrolü olmadan yapılan lazer de kötü sonuçlara yol açabilmektedir. Tıp literatüründe bununla ilgili yayınlanmış vakalar bulunmaktadır. Güzellik merkezlerinde yapılan ben silme işlemlerinden sonra kanser dokusu atlanıp, uzak organ metastazlarına yol açan hastalar bulunmaktadır."

"UZMAN KONTROLÜNDE YAPILMALI"

Vücuttaki tüm lezyonların bir dermatoloji hekimi tarafından incelenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Dirican, "Bu şekilde uygun tedavi yöntemi, tedavi gerekliliği hastayla görüşülmelidir. Bizim ben diye bildiğimiz melanositik nevüsler için en uygun alınma şekli cerrahi olarak lezyonun tam bir şekilde çıkarılmasıdır. Cerrahi eksizyon yöntemi bizlere patolojik olarak tanı alma imkanı da sağladığı için lezyonun patolojik özellikleri de tam olarak ortaya konulabilmektedir. Bununla birlikte mevüs harici yaşlılık benleri, seboreik keratos ya da akrokordon dediğimiz lezyonlarda yine dermatoloji uzmanı kontrolünde kriyoterapi ya da koterizasyon gibi eksizyon dikiş gerektirmeyen farklı yöntemlerle alınabilir. Bu tür işlemler kesinlikle hastanede ya da ilgili doktorun bulunduğu kliniklerde yapılmalı ve doktor kontrolünde yapılmalıdır. İnsan sağlığını etkileyebilecek yöntemlerden kesinlikle herkesin uzak kalmasını öneriyoruz" dedi.