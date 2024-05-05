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        Haberler Gündem Teyit Sosyal medyadaki silah iddiasına açıklama

        Sosyal medyadaki silah iddiasına açıklama

        İstanbul Emniyeti, bazı sosyal medya platformlarında yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğraf ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalında yayımlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmıştır. Şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:43
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        Sosyal medyadaki silah iddiasına açıklama
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarında yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğraf ile ilgili şunlar denildi:

        "4 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıyer İlçesi Harp Akademileri kavşağında gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde toplam 141 adet uzun namlulu ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş, araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir.

        Burada yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalında yayımlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmış şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır."

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