Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.821,96 %-1,61
        DOLAR 33,6908 %0,15
        EURO 37,1727 %0,58
        GRAM ALTIN 2.716,54 %2,24
        FAİZ 42,32 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 31,48 %2,55
        BITCOIN 59.138,00 %-0,27
        GBP/TRY 43,6463 %0,69
        EUR/USD 1,1027 %0,50
        BRENT 79,68 %-1,68
        ÇEYREK ALTIN 4.441,53 %2,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları da denetlenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları da denetlenecek

        Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:04 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadaki ilanlar da denetlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektörüne yönelik yaptığı çalışmaların hem tüketiciye hem de sektörde faaliyet gösteren kişilere olumlu yansıdığını söyledi. Taylan, ev ve araba fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesinin ekonomi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

        Toplumda, doğrulanmış ilan düzenlemesinin içeriğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bu anlama gelmiyor. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma." dedi.

        REKLAM

        Yeni uygulamayla kayıt dışı çalışan emlakçılarla da mücadele edilebileceğini vurgulayan Taylan, konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğini bildirdi.

        Taylan, Türkiye'de 69 bin yetki belgeli emlakçı olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı var. Bakanlık yetki belgesiyle ilgili de düzenleme yapmıştı. Söz konusu belgeyi almanın önünde staj engeli vardı. Bir sefere mahsus yıl sonuna kadar müracaat edilmesi koşuluyla staj muafiyeti getirildi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla artık kaçak dediğimiz emlakçılar piyasada olmayacak. Çünkü yetki belgesiz yayın platformları üzerinden ilan veremeyecekler. Düzenleme kayıt dışılığın önüne tamamen geçer mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmek."

        TÜM PLATFORMLAR DENETLENECEK

        Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların yalnızca emlak portalları üzerinden değil farklı mecralardan da yayımlanabildiğine dikkati çeken Taylan, şunları kaydetti:

        "Bakanlık bu platformları da inceleyecek ve kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçecek. Her ilan doğrulanmış olarak servis edilmek zorunda olacak. Böylece tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan düzenlemede ada, parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasına ilişkin bir hüküm vardı. Bu durumun sektörde faaliyet gösteren kişiler açısında bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini yetkililere ilettik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Biz sektör olarak, çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Habertürk Anasayfa