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Türkiye’de bu yaz önce sıcaklık rekorları ve aşırı bunaltıcı temmuz havası yaşadık. 3 sıcak hava dalgası geçiren ve birinin halen içinde olan Ege’de ağustos ayı aşırı kurak devam etti. Su havzalarındaki zayıflık nedeniyle tarım toprağına yeterince su verilemedi. Toprak, açık sulama ile tarım yapılan araziler, barajlar, göletler ve akarsular başta olmak üzere kuruduk. Ege ve Akdeniz ormanları ile Marmara-Batı Karadeniz arası yeşil alanlarımızda büyük yangınlar yaşıyoruz.

İzmir’de gecenin sakinleyen rüzgarları ve Yamandağ’ın güney cephesinde yanacak kızılçam kalmaması ile yangınlar bu öğlen yaklaşırken azalmış, yer yer kontrol altına alınmış görünüyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları yine 60°C’ye ulaşan hissedilen sıcaklık altında, canlarını işine katmış işçiler ve gönüllülerin uğraşları ile yapıldı.

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ÇOK YÜKSEK YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR Yangın risk haritasında mor renkle görülen Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu 6. seviyeden yangı riski altında. Marmara’da ise “çok yüksek yangın riski” devam ediyor. Meteorolojik olarak fön rüzgarı, fön etkisi diye isimlendirdiğimiz durum Yamandağ’ın güney-güneybatı eteklerini çıtır çıtır kuruttu. Yangın için küçük bir alevin yeteceği koşulları oluşturdu. Bu durum Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Fethiye-Muğla için de farklı değil. Bu merkezleri çevreleyen tepelerin özellikle güney yamaçlarında yeni orman yangınları görme riskimiz bulunuyor.

Gelecek 5 gün Ege-Akdeniz hattı yeniden 40°C’yi aşıyor. Aşırı sıcaklar bu ağustos güneyden hiç ayrılmadı ve büyük su birikintilerimiz dahi kurudu. 2 aydır damla düşmemiş toprakta ve ormanda en küçük ihmali, hatayı affetmeyecek bir yangın yatağı hazır durumda ve bu durum ilk yağmurlara kadar çok değişmeyecek.

YANGIN SAYISINDA REKORA DOĞRU Canlılar için duman zehirlenmesi en büyük risk, küller ve partiküllerin solunumu yetersiz kılması, oksijen eksikliği nedeniyle bilinç kaybı gibi hayati durumlar yaşanabilir. Yangın bölgesindeki başta çocuklar ve orta yaşlıların maske kullanması, evlerinin kuzey cephelerindeki tüm pencereleri kapatması ve acil bir durum haricinde yollarda olmaması gerekiyor. Bu yıl yeni yangın sayısı ile rekor kırmak üzereyiz, Akdeniz ülkeleri arasında mevsimi en sıcak geçiren de ülkeyiz. Sıcak hava dalgalarına karşı kırılganlığımız bu büyük yangınlarla bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Başta evlerini ve canlı dostlarını kaybedenler olmak üzere, yangından etkilenen herkese, hepimize büyük geçmiş olsun. Gelecek günler için tedbiri asla bırakmayalım, ilk yağmurlara kadar, toprak ve ağaçlar az da olsa nem kazanana kadar yangın riski üst seviyede kalacaktır.